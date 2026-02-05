【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始 任天堂は、配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」を2月5日23時より配信開始する。 今回のニンダイは、ソフトメーカータイトルの最新情報が公開されるソフトメーカーラインナップ。「パワプロ」最新作をはじめ、青春群像ミ