Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時～ 配信 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch 2用シミュレーション「ぽこ あ ポケモン」の発売が2026年春に決定した。 本作はニンゲンにへんしんしたメタモンを主人公に、様々なポケモンたちの力を借りてフィールドを開拓し暮らす新作タイトル。サンドボックス風のビジュアルを採用しており、ブロック状