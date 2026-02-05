Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にてNintendo Switch用アクション「がんばれゴエモン大集合！」の発売が決定した。7月2日に発売を予定。 本作はアクション「がんばれゴエモン」シリーズ13タイトルを1本にまとめたセット作品。40周年を