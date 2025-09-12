2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」のリメイク版となる「ドラゴンクエスト VII リイマジンド」が、Nintendo Switch 2Nintendo Switchで2026年2月5日に発売されることが発表されました。Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTubeドラゴンクエストVII Reimagined [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube「ドラクエVII」の主人公リメイクということで、仲間たちもすべてなめらかな3DCGアニメーションに。