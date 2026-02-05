重度のうつ病を患っていることを公表した双子大食いYouTuberのはらぺこツインズが、生配信で恵方巻きを大食いする様子を公開した。

【映像】大食いするはらぺこツインズ

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしてきた姉のかこ（34）、妹のあこ（34）。2025年12月には、10年以上前に重度のうつ病と診断されたことを明かし、撮影は元気な時に楽しく行っていると報告していた。

2年ぶりの生配信で恵方巻を大食い

2026年2月3日には、YouTubeチャンネルで生配信で恵方巻10本を大食いする動画を公開。大食いの最中には視聴者からの質問にも答え、「今年に入ってから嫌なことが続いて不安です、かこちゃん、あこちゃんはどうやって気持ちの切り替えをしますか？」との問いに、あこ「大丈夫、いつか嫌なことは終わるからね」、かこ「時間は平等に流れるから本当に過ぎ去るのよ」と回答。

2人はおよそ30分ですべての恵方巻を完食。翌日には、かこがInstagramで生配信を見届けたファンに感謝を伝え、「何年振りかに恵方巻食べた。そして2年振りにYouTubeで生放送が出来ました！優しいぺこず（ファン）に感謝。南南東が撮影部屋で食べている方角で奇跡的に方角が味方した！ちなみに恵方巻だけで2万円した」と報告した。

大食いする姿にファンからは「少しずつ回復していることを感じてうれしかった」「無理だけはしないで」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）