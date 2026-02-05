ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO（ラインモ）」で、人気マンガ「銀魂」とのコラボレーション企画「LINEMO銀魂・総動員コラボ」を開始した。

「誰でも3GBまで月額基本料990円」などのLINEMOのサービス特徴を、銀魂ならではのユーモアを交えてアピールするWebCMなどが展開される。キャンペーンには、主人公の坂田銀時をはじめ、志村新八、神楽といった万事屋メンバーなど、総勢50人以上が登場する。

フードプロセッサーなどが当たるキャンペーン

コラボに合わせて、オリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施される。「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」では、3月1日までの期間中、エントリーした人が対象となる。

「銀魂エリザベスフードプロセッサー」（30人）や「銀魂アクリルスタンド20キャラセット」（100人）、PayPayポイント1000円相当（860人）をプレゼントする。LINEMO契約者は当選確率が10倍になる特典もある。

また、2月9日までXでのキャンペーンも実施される。LINEMO公式アカウントをフォローし、指定ポストを引用ポストすると、抽選で100人にPayPayポイント1万円相当が当たる。

駅でのピールオフ広告も

「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」景品 コース 内容 当選数 Aコース 銀魂エリザベスフードプロセッサー 30人 Bコース 銀魂アクリルスタンド20キャラセット 100人 ポイント PayPayポイント 1000円相当 860人

このほか、東京都内の駅構内では、限定ステッカーを剥がして持ち帰れる「ピールオフ広告」や、全38種の交通広告掲出も予定されている。

広告が掲出されるのは、東京都内のある1駅。ピールオフ広告のステッカーは、土方十四郎の大好物「マヨネーズ」や、神楽の「酢こんぶ」をデザインした全12種で、合計1100枚用意される。