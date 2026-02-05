株式会社エレコムは、2台の機器を同時に充電できるUSB Type-Cケーブルを2月3日（火）に発売した。

1本のケーブルが2股に分岐しており、AC充電器やモバイルバッテリーと組み合わせることで、カメラやスマートフォン、PCなどを同時に2台まで充電できる。

USB Power Delivery（PD）に対応し、単独接続時の最大出力は140W。また、単独接続時のみデータ転送にも対応する（最大480Mbps）。

ケーブル外皮には傷を防ぐナイロンメッシュ素材を採用。安全性や信頼性を高めるため、難燃性素材や金メッキピンも採用する。

ケーブル全長は約120cmで、分岐部から端子部までは約30cm。

カラーバリエーションはブラックとホワイト。

ブラック

ホワイト