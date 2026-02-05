1本で2台の機器を充電できる“2股”のUSB Type-Cケーブル
株式会社エレコムは、2台の機器を同時に充電できるUSB Type-Cケーブルを2月3日（火）に発売した。
1本のケーブルが2股に分岐しており、AC充電器やモバイルバッテリーと組み合わせることで、カメラやスマートフォン、PCなどを同時に2台まで充電できる。
USB Power Delivery（PD）に対応し、単独接続時の最大出力は140W。また、単独接続時のみデータ転送にも対応する（最大480Mbps）。
ケーブル外皮には傷を防ぐナイロンメッシュ素材を採用。安全性や信頼性を高めるため、難燃性素材や金メッキピンも採用する。
ケーブル全長は約120cmで、分岐部から端子部までは約30cm。
カラーバリエーションはブラックとホワイト。
ブラック
ホワイト製品型番：MPA-CCCA12、U2C-CCCA12（販売チャンネルによって異なる） 出力：最大140W（28V/5A）※単プラグ接続時 コネクター形状1：USB Type-Cプラグ コネクター形状2：USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ ケーブル長：約120cm（コネクター含まず） ケーブル径：約4.3mm 価格：1,980円