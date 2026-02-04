衆議院選挙で中道改革連合（中道）から立候補している岡田悟氏が3日にX（旧Twitter）を更新。1日放送のNHK「日曜討論」を欠席した高市早苗首相について、「治療と痛み止めを講じて出たらよかった」と投稿し、ネット上からさまざまな声を集めている。

リウマチを患っている高市首相。党首討論が行われる予定だった「日曜討論」については、放送直前に「遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」として欠席し、代わりに田村憲久自民党政調会長代行が出演していた。

その後、高市首相は午後からの遊説には予定通り参加したことから、日本共産党と社会民主党は2日に首相宛に抗議文を送付したことが報じられている。

自民党の鈴木貴子広報本部長は3日にXで「『議論の場から逃げる姿勢』と決めつけ非難する方には、“痛み”のわかる政治は難しいでしょう」と共産党と社民党を批判。

さらに、遊説には参加したことについては「残りの六日間の選挙戦に臨むにあたり最善の策、治療と痛み止めを講じた」として、「危機管理を講じた」「これに尽きると思います」と強調していた。

一方、中道候補者の岡田氏はこのポストを引用し、「全く説明になっていない」と猛批判。「治療と痛み止めを講じて日曜討論に出たらよかったんじゃないですか」と厳しくつづっていた。

このポストに対し、岡田氏の元には、「『治療のために仕事をキャンセルするのは許されない』ってことですか？」「中革連は病人に厳しいな」「朝に！その！治療をしてたんですよ！」という声が集まっていた。

病人への攻撃と捉えかねない発言に、多くの人から疑問が集まってしまったようだ。