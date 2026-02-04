京成電鉄とイオンリテールは、千葉県習志野市の京成新津田沼駅南にあるイトーヨーカドー津田沼店跡を、3月18日に「イオンモール津田沼South（サウス）」（習志野市津田沼）としてグランドオープンする。イオンリテールは駅北にある「イオンモール津田沼」を「イオンモール津田沼North（ノース）」に改称し、2館を一体運営する。

イオンモール津田沼Southは、地下1階、地上8階建て延べ約3万5,000平方メートル。食品や化粧品などを取り扱うスーパーの「イオンスタイル」を核店舗に、総賃貸面積約2万平方メートルに約50の専門店が登場する。8階にはイベントやライブ会場となるホールを設ける。

地下1階は生鮮食品、1階はベーカリーとデリカ、2階はコスメとカフェ、3階は雑貨とファッション、4階は生活雑貨と服飾雑貨、5階は生活雑貨、6階は飲食、7階は映画とアミューズメントのフロアになる。

主な出店店舗は、生活雑貨の「無印良品」、「ダイソースリーピー」、靴の「ABCマート」、メガネの「JINS（ジンズ）」、アミューズメントの「GiGO（ギーゴ）」、アパレルの「ワークマンカラーズ」、シネマコンプレックスの「イオンシネマ」、カフェの「スターバックスコーヒー」、惣菜の「銀座惣菜店」、寿司の「佐渡弁慶」など。このうち、スターバックスは4月下旬、無印良品は6月、イオンシネマは夏にオープンする。

イトーヨーカドー津田沼店はかつて、全国のイトーヨーカドーで売上高日本一を達成した人気店だったが、経営見直しの一環で2024年に閉店した。京成電鉄とイオンは互いに150億円分の株式を持ち合って資本業務提携を結び、京成電鉄がイトーヨーカドーの入居していたビルを改修、イオンリテールが新たに商業施設を運営することにしていた。