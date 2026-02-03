渡辺直美、パーティーで遭遇したパリス・ヒルトンの人柄に感激「絶対私のこと知らないのに…」

2月2日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』に出演した渡辺直美が、実際に会ってみたらイメージが違った有名人について語った。

【関連】渡辺直美、パリス・ヒルトンと対面！笑顔2SHOTを公開「生きてる間に会えると思ってなかった」

現在は、アメリカ・ニューヨークで生活している渡辺。番組内で、上田晋也（くりぃむしちゅー）から、「有名な人で、あの人いい人だったとかいる？」と聞かれた渡辺は、「そんないっぱい有名な人と会ってるわけじゃないですけど、イメージと違うなと思ったのはパリス・ヒルトンさん」と回答。

その上で、「ちょっと怖いかなって思ってたら、めちゃくちゃいい人で」といい、「パーティーに行ったらいたんですよ」「“写真撮れるよ”みたいな感じだったんで、『撮ってもらってもいいですか？』(と言って)」「周りのスタッフさんとかは“誰やねんこいつ”みたいな感じだったんですけど、パリスがパーって来た時に、絶対私のこと知らないのに『こんにちは、今日はパーティー来てくれてありがとうね！』みたいな」と振り返った。

さらに、「『写真いいですか？』って言ったら、『もちろん！』みたいな感じでもう本当に優しく、ずっと触りながらコミュニケーション取ってみたいな」「もっと強めのギャルなのかなと思ったら、めっちゃ愛に溢れる方だったんで。そういうのも、会ってみないとやっぱわかんないなと思いました」と話していた。