【新華社北京2月3日】中国のニュースサイト「人民網」は1日、「ポケモンはなぜ過ちを繰り返すのか」と題した論評を掲載した。内容は次の通り。

日本の著名なゲーム・アニメIP（知的財産）であるポケットモンスター（ポケモン）が、再び看過しがたい問題を引き起こした。

1月27日、同作品のカードゲームの公式サイトに、靖国神社で子ども向けイベントを開催するとの告知が掲載され、直ちに大きな反響を呼んだ。ポケモン側は「個人が主催するイベント」だったと釈明しているものの、公開告知を行いながら、急きょ削除に踏み切った経緯は、この出来事が無自覚だったでは済まされない問題であることを十分に示している。

利用者が理解に苦しんでいるのは、本来、喜びや童心、前向きな価値を体現している存在が、日本の侵略の罪や軍国主義の歴史を象徴する場所と結び付けられたということである。とりわけ中国はポケモンにとって重要な市場であり、中国から利益を得ながら、その相手を傷つけるような行為をするのかという点も、人々の憤りを呼んでいる。

青少年を主要な対象とするアニメ・ゲームの運営主体が、日本の軍国主義の象徴や歴史的に敏感な問題に対して曖昧で不明確な態度を取ることは、将来世代の歴史認識に影響を及ぼしかねず、その社会的責任の重さを軽視するものだとの批判は免れない。

こうした問題は、今回に限ったものではない。2016年には、位置情報を用いたゲームにおいて、靖国神社が、交流の場として機能する空間として設定された事例があった。2019年には、関連会社の社員が靖国神社を参拝し、その様子を公然と発信したこともある。これらの経緯を踏まえれば、投稿を削除すれば事態を収束させることができるかのような姿勢が許容されるとは言いがたい。問題性を認識しながら繰り返される行為は、無知による過ちよりも、より悪質である。

周知の通り、中国市場は排他的な市場ではない。優れた創造性を備え、先進性と正義感、社会的責任を有する文化的コンテンツは、これまでも広く歓迎されてきた。ポケモンシリーズが中国で成功を収めてきたこと自体、その前提の上に成り立っている。

歴史はゲームではない。民族の歴史、文化、感情に関わる問題、さらには国家の主権、安全、領土の一体性に関わる問題において、曖昧な解釈や詭弁（きべん）が入り込む余地はない。火遊びをすれば、必ずやけどを負い、自らを危機にさらす結果を招く。意図的であれ無意識であれ、侵略行為を正当化し、残虐な犯罪に再評価を与えようとするいかなる試みも、最終的には正義の奔流によって否定されることになる。