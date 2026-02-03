ゲーマーの音声チャットに良さそう。

2025年に45周年を迎えた、テレビゲーム界のアイドル『パックマン』。デジタルの中で活躍するキャラクターたちは、特に電子機器との相性はバッチリ。敵キャラのゴーストたちだってカワイイので、いろんなグッズにも登場しています。

ヘッドホンではなくヘッドセット

株式会社タイプツーから「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット」が2色同時に発売されます。3.5mmジャックで有線接続もできますが、付属の2.4GHz無線受信機をPCなどのUSB-Cポートに挿せば、ワイヤレスでも使える2Way。

無線接続時にANC（アクティブノイズキャンセリング）ボタンを押せば周囲の雑音をカットし、ゲームのBGMも適度な音量に抑えるため耳にも優しくなっています。同じく無線の時には内蔵マイクで音声チャットも楽しめます。

#パックマン の本格派ヘッドセットが2026年2月発売決定！



★「クラシック」「ネオンポップ」の2種類✨

★2.4GHzレシーバーによる無線とケーブルでの有線接続が可能

★アクティブノイズキャンセリング機能(ANC)を搭載

★マイク内蔵でボイスチャットも楽しめる#pacman

詳細はリプ欄へ pic.twitter.com/sZ2wntMzV7 - タイプツー_official (@type2_official) December 16, 2025

256面のバグをオマージュ

カラバリは2色。黒地の「クラシック」はゲーム画面を模しており、ヘッドバンドにもステージが続いています。薄紫がベースの「ネオンポップ」は、ネオンサイン風テイストがアジアの夜市みたい。

ふと見ると、左のハウジングには「LEVEL 256」の文字が…。これはアーケード版で256面になると、迷路の右側がグチャグチャになるバグが起こるステージを指しています。そのバグを逆手に取って、エリアがどんどん狭まるゲーム『PAC-MAN 256』という作品まで存在するくらい。

かわいいデザインなのに、トンでもない文字列が潜んでいるデザインなんですね。

Image: TYPE II Co., Ltd.

PCでもスマホでも使えますし、家庭用ゲーム機ならデザイン的にも相性バツグンですね。

Source: X, TYPE II Co., Ltd.

パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット クラシック 7,150円 Amazonで見る PR PR