タレントの上沼恵美子（70）が、1日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。令和の新常識について、称賛を送る一幕があった。

この日の番組では、「セパレート帰省」が流行していると紹介された。夫婦が一緒に帰省せず、それぞれの実家に帰省するもので冒頭から上沼は「いいね〜」と声を出した。

夫の実家に帰ることに気が重いと話す人が多く、セパレート帰省には多くの支持が集まっていることなどと紹介された。「いいじゃないですか。こうでなかったらあかんかった。不自然だったの、昭和は」と称賛した。

理由について「旦那さんに兄弟がいると、姑さんはその兄弟の娘が一番好きやからね。嫁さんは8番目ぐらい」と説明。「絶対に自分の娘が一番。これは当然。それ以上にも以下にもならないの、嫁さんは。むなしいけどね」と、経験上、血のつながりには勝てないと話した。

それだけに上沼は「セパレート帰省は素晴らしい。誰が発明したん？エラいと思うわ」と手放しで称賛した。

ただ「孫がかわいそう。どっちに行くか」と孫の立場を心配。時期をずらして、両方に顔を出すスタイルがあると聞くと、「あっちこっち行かされるのはかわいそう。どっちも楽しないよ」と口にしていた。