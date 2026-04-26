タレントの上沼恵美子が２６日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ディズニーアンバサダーホテルで?閉口?した体験について語った。番組では、名古屋・伏見駅前のホテルが東山動植物園のイケメンゴリラ「シャバーニ」とコラボしたニュースを紹介。客室全体をシャバーニでデザインした「シャバーニルーム」が話題になっているという。このニュースに上沼は「ディズニーランドに行ったらそういうホテルがあって