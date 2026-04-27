タレントの上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。2021年に亡くなった人気占い師・細木数子さん（享年83）との思い出を語った。27日配信スタートのNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、「私は細木先生に詳しいんで、“あのシーンはどういうふうに持って行くんやろう”とかはあるわ」と興味を示した上沼。「シャンプーハット」てつじが「テレビに出る前の細木数子さんは