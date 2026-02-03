メジャー通算47HRのダルベック

圧倒的パワーを見せつけた。巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手が2日、宮崎キャンプで屋外フリー打撃を実施した。驚異の柵越えを連発し、「ほんとにパワー凄い」「上半身めっちゃゴツいな」とファンも大興奮だった。

膨れ上がった胸筋と丸太のような腕だ。メジャー通算47本塁打の実績を誇り、2021年には133試合で25本塁打を放った怪力の持ち主。屈強な肉体から打撃練習では何本もスタンドインさせた。

場内もどよめきが止まらないダルベックの“アーチショー”にSNS上も騒然。「ダルベック分厚いな」「ゴリラすぎる」と肉体に目を奪われたファンのほか、「トラウトみたい」」「A．カブレラみたい」「めっちゃ期待できるやん最高」「古き良き4番って感じ」など強打者と重なるフォームに注目していた。

巨人は昨季まで不動の4番を務めていた岡本和真内野手がメジャーに移籍。ダルベックには岡本に代わるスラッガーとして期待が寄せられる。ペナント奪還に向け、30歳新助っ人の打棒に注目される。（Full-Count編集部）