中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流事業が9年ぶりに再開されることとなりました。今後、習近平国家主席と国民党主席との会談につながるかが注目されています。

台湾の最大野党・国民党の蕭旭岑副主席は、2日から3日間の日程で中国・北京を訪問し、中国共産党と国民党の交流の枠組み「国共フォーラム」に出席します。

訪問には、およそ40人の専門家らも同行していて、蕭副主席は出発に際し、「我々と中国大陸は2つの国ではなく、ともに1つの国の下にある関係だ」と述べた上で、目的について、「各専門分野で両者の交流ができるようにすることだ」としています。

「国共フォーラム」は2005年当時、国民党の連戦主席が共産党の胡錦濤総書記との会談で合意し、翌年から毎年行われてきましたが、民進党に政権交代した2016年を最後に、中断していました。去年、国民党の主席に中国との関係を重視する鄭麗文氏が選ばれ、鄭氏と習近平国家主席との会談につながるかが注目されれています。

国民党としては、ことし11月の統一地方選を前に、中国との関係改善を印象づけ、党勢の拡大につなげたい狙いです。一方、与党・民進党は、「政治的な利益と引き換えに中国共産党による台湾への浸透や社会の分断を助長する協力者となるべきではない」などと批判しています。