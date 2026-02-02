犬にご飯をあげるときの『適切な時間』とは？

みなさんは愛犬のご飯を何時にあげていますか？実は犬の食事時間は「絶対にこの時間でなければならない」という決まりはありません。

犬にご飯を与えるときの適切な時間は、飼い主さんのライフスタイルによっても変わります。ほかにも犬のご飯の時間やタイミングを決めるうえで、知っておきたいポイントをお伝えします。

犬のライフステージに合わせる

愛犬のご飯は1日2回与えている飼い主さんが多いと思います。犬の成長が整った成犬期は1日2回が一般的です。注意が必要なのは子犬期とシニア期です。

消化器官が未発達な子犬は、一度に多くの量を与えてしまうと消化不良を起こしてしまいます。1日分の量を3～4回に分けて与えてあげることがポイントです。

反対にシニア期に入ると体の機能は衰えてきます。日によって体調が変化することもありますし、一度にたくさん食べることが難しくなる場合が多いです。1日3回を目安に愛犬の様子を見ながら調整してあげてください。

散歩の直前はNG

散歩とご飯がセットになっているわんこも多いと思いますが、散歩の直前にご飯を与えていた場合は今日から止めましょう。というのも、食後すぐに運動をすると「胃捻転」という緊急性の高い病気を引き起こすおそれがあります。発症は大型犬に多いですが、全犬種で起こる可能性があります。

散歩後にご飯を与える場合は、30分～1時間、時間をおいてください。少し体を休ませてあげると落ち着いて食べてくれます。

飼い主の生活リズムに合わせてOK

犬のご飯は飼い主さんの生活リズムに合わせて問題ありません。何時間もご飯の時間がずれてしまうことはNGですが、ぴったり同じ時間に与えていると犬も学習し催促するようになります。

仕事や外出でタイミングがずれることもあるでしょうし、犬も体調の変化があるかもしれません。飼い主さんの生活スタイルに愛犬が合わせるという心づもりで大丈夫です。

等間隔に与える

犬のご飯は等間隔で与えるようにしましょう。1日2回なら12時間、1日3回なら8時間が目安です。前述のとおり、飼い主さんの生活リズムを基本にしながらも、なるべくご飯とご飯の間の時間は均等になるように意識してください。

間隔が短すぎると消化不良を起こしますし、反対に長すぎると空腹により胃液を吐いてしまいます。犬の嘔吐はさほど珍しくはありませんが、吐く行為自体は体に負担をかけます。特にシニア犬は体力が落ちていますので、十分に気を付けましょう。

どれぐらい間隔があいても問題ないの？

犬にご飯を与える時間は『絶対にこの時間！』と厳密な決まりはありません。大切なことは等間隔で与えること。では、どれぐらい間隔があいても問題ないのでしょうか？結果からお伝えすると、12時間以上はあけないようにしてください。

成犬の1日2食では12時間が理想の限界であり、それ以上あいてしまうと胃酸過多により嘔吐してしまいます。6時→18時、7時→19時のようなサイクルですね。仕事や用事でどうしても12時間以上あいてしまう場合は、タイマー式自動給餌器を活用したり、家族や友人にお願いするなどの対策が必要でしょう。

12時間過ぎたからといってすぐに吐いたり、体調の変化はないかもしれません。それでも繰り返し行えば何らかの異変は出てくるでしょう。愛犬の食事時間は飼い主さんが整えてあげてください。

まとめ

犬のご飯を何時にどのくらいの間隔で与えるかは、飼い主さんの生活リズムや愛犬の年齢、体調によって調整してください。柔軟に考えつつも、間隔が12時間以上空かないように注意が必要です。

犬にとって1日の中でのお楽しみであるご飯タイム。愛犬のベストなタイミングを見つけてあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)