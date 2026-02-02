この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【AIはすごいぞ】すぐにできて便利なAI活用法をGeminiを例に紹介します！ 仕事が圧倒的に効率化しますよ

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【AIはすごいぞ】すぐにできて便利なAI活用法をGeminiを例に紹介します！ 仕事が圧倒的に効率化しますよ」と題した動画を公開。手書きメモのテキスト化やプレゼン資料の台本作成など、面倒な作業をAI「Gemini」で効率化する方法を紹介した。



動画で戸田氏がまず紹介したのは、手書きメモのテキスト化と要約だ。紙に手書きしたメモをスマートフォンで撮影し、その画像をGeminiにアップロード。「このメモの内容をまとめてください」と指示するだけで、AIが自動で内容をテキストに書き起こし、さらに要点を整理してくれるという。動画では、手書きの「企画のポイント」が箇条書きで完璧にテキスト化される様子が示された。戸田氏はこの機能について、ホワイトボードに書かれた議事録などにも応用できるとし、その精度の高さに驚きを見せた。



次に、プレゼンテーション資料の補助機能について解説。自身が作成したPowerPointのスライド資料をGeminiにアップロードし、「このスライドを20分で説明するシナリオを作ってください」と指示すると、AIが発表内容の台本や時間配分まで含めたシナリオを自動で作成するという。戸田氏によれば、Geminiは複数のシナリオ案を提示してくれるため、発表準備の手間を大幅に削減できると説明した。



さらに、Webサイトの情報収集とリスト作成の活用法も紹介された。「Amazonで販売しているタッチ対応のモバイルモニターをクーポン込みで安い順にベスト10を並べてください」といった具体的な指示を出すことで、AIがWeb上をリサーチし、条件に合った製品のリストを作成してくれる。戸田氏はこの機能によって、これまで人間が行っていた面倒な製品探しの手間が省けると述べた。



戸田氏は、これらのAI活用法は誰でもすぐに実践できるものであり、「これは使わないと損」と断言。まずは手元にあるAIで、その驚くべき能力を試してみてはいかがだろうか。