この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

一流の経営者はこの考えができてるから黒字なのです！具体的に徹底解説しますので皆さんも目指しましょう！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「黒字社長の絶対つぶれない経営学」チャンネルで、市ノ澤翔氏が「一流の経営者はこの考えができてるから黒字なのです！」と題した動画を公開。多くの経営者が売上目標を達成できない根本的な原因を指摘し、目標を確実に達成するための「アクションプラン」の立て方を徹底解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、売上目標を達成するためには具体的な「アクションプラン」を決めることが何よりも重要だと主張する。多くの経営者は「何をやるか」という目標設定自体に悩み、行動に移せないことが多いが、それは間違いだと指摘。大切なのは、数値目標を達成するために「社長自身がコントロールできること」で行動計画を立て、実行することだと説明した。



具体的な方法として、市ノ澤氏は自身が作成した「行動計画シート」を用いて解説。まず、「新規顧客の獲得」といった大きな目標を立てたら、次に「飛び込み営業」のような具体的なアクションを設定する。そして最も重要なのが、そのアクションを測定するための指標を「訪問件数」のように定量的に定めることだという。



「結果ではなく、行動に対して目標値を設定する」ことが最大のポイントだと市ノ澤氏は語る。例えば、「新規顧客を10件獲得する」という結果を目標にするのではなく、「月に15件訪問する」という行動を目標に設定する。これにより、目標が達成できなかった場合の原因が「行動量が足りなかった」のか、それとも「行動はしたが、やり方が悪くて結果に繋がらなかった」のかを明確に分析できるという。このPDCAサイクルを回し続けることで、行動の質が自然と向上していくと説明した。



また、市ノ澤氏は「赤字や債務超過の状態なのに、いきなり売上1000億円を目指すような非現実的な目標を立てても意味がない」と述べ、まずは「黒字化」という現実的なゴールを設定することの重要性を説いた。その上で、「『量より質』と言う前に、まずは圧倒的な量をこなすことでしか質は向上しない」と断言。言い訳をせず、とにかく行動し続ける覚悟が経営者には必要だと力説した。



目標が達成できずに悩んでいる経営者は、結果ではなく日々の行動に焦点を当てた計画を立て、着実に実行することから試してみてはいかがだろうか。