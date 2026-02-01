誰に渡すかバレンタイン前に噂を流しておくと良い理由９パターン
バレンタインは情報戦です。事前に「誰々にチョコを渡すつもり」と宣言しておくと、恋の戦いを有利に進められる可能性は高まるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性87名に聞いたアンケートを参考に「誰に渡すかバレンタイン前に噂を流しておくと良い理由」をご紹介します。
【１】「ちょっと待ったー！」とほかの男性が自分に告白してくるかもしれないから
「漫画みたいですが…横から別の男子が登場したりしたら素敵かも（笑）」（10代女性）というように、今まで沈黙を守っていた「彼氏候補」が急にアピール合戦をしだす可能性もあります。ただし、そこまで都合のいい展開になるとは限らないので、期待しすぎないほうがいいでしょう。
【２】別の男性にチョコを渡すとしても、はっきり義理だとわかってもらえるから
「本命の噂が流れれば、その他大勢に気を持たせずに済む」（10代女性）というように、本命が誰かを周知させれば、どうでもいい男性陣から期待を寄せられずに済むという考え方もあります。はっきり「義理だ」と伝わっていれば、ばらまきチョコは駄菓子レベルで許されるかもしれません。
【３】だんまりを決めているほかのライバルをあぶり出すことができるから
「あわててほかの女子も行動しだすから、何人が狙っているのかわかる」（10代女性）というように、競争率と難易度を探るパターンです。目当ての男性が複数いるのであれば、噂への反応をもとにライバルが少ない相手を選ぶという戦略も立てられるでしょう。
【４】もしかしたら相手のチョコの好みを知ることができるかもしれないから
「『実は甘いの苦手なんだよね』とかわかれば、ビターなのにするか、チョコ以外のものを贈ろうってなる」（20代女性）というように、相手の好みを事前に把握できるのもメリットのようです。チョコに添えるプレゼント選びにも役立つ情報が手に入るかもしれません。
【５】脈があるかないかが事前にわかり、無駄に傷つかずに済むから
「噂を流した途端、迷惑そうに避けられはじめたら、それはそれで諦められる」（10代女性）というように、本番で大きなダメージを受けるよりはマシなので、早めに相手の気持ちを探るパターンです。もっとも、単に恥ずかしがって逆の態度を取っている可能性もあるので、早合点は禁物でしょう。
【６】みずからプレッシャーをかけて本気でチョコ作りに専念できるから
「自分で宣言してしまった以上、ガチで作らないと笑われる」（10代女性）というように、自分を追い詰めることで本腰を入れられる人もいます。ズボラでなかなか準備できないタイプの女子には、荒療治として効くのではないでしょうか。
【７】あえて当日焦らすことで、相手をやきもきさせることができるから
「噂だけ流して知らんぷりしたら、気になってこっちを意識してきそう」（10代女性）というように、相手の心に揺さぶりをかけるため、バレンタイン前に好意を耳に入れるケースです。いっそ当日はスルーして、翌日以降にチョコを渡すと、気持ちをひきつけられるかもしれません。
【８】先手必勝でほかのライバルを出し抜くことができるから
「学校中に噂が広まれば、ほかの人たちはあきらめてくれるかも」（10代女性）というように、うまくいけば、バレンタイン前に勝負をつけられるかもしれません。相手がまんざらでもない様子なら、バレンタインを待たずに告白してしまっても良さそうです。
【９】バレンタインまでに、意中のカレに自分を意識させられるから
「男の子は鈍感なので予告しておかないと、当日さっさと帰っちゃったりする」（10代女性）というように、わざと噂を流して、相手に心の準備を促すパターンです。悪い感触でなければ「どのタイミングで渡す」といった追加情報も漏らしましょう。
バレンタイン前に噂を流すと、思いのほかたくさんのメリットが得られるようです。もっとも、すべての企みがバレると悪女のレッテルを貼られるおそれもあるので、情報戦もほどほどにしましょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年9月9日から16日まで
対象：合計87名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
