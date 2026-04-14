トルコ国旗【イスタンブール共同】トルコ南東部シャンルウルファ県の高校で14日、銃撃事件が起き、内務省や地元メディアによると生徒や教師、警察官ら少なくとも16人が負傷した。容疑者は10代の元男子生徒で、散弾銃を無差別に発砲した後、自殺したとみられる。治安当局が捜査している。地元メディアによると、元生徒は校庭で発砲した後、校舎内でも乱射。生徒を人質に取ったとの情報もある。けが人には逃げようとして窓から飛