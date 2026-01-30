日本の住環境に最適化！TCL JAPAN ELECTRONICS「AI節電エアコン」シリーズ

160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとするディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードするグローバルブランド「TCL JAPAN ELECTRONICS」

そんな「TCL JAPAN ELECTRONICS」から、日本の住環境に最適化したルームエアコン新製品「AI節電エアコン」シリーズが登場します。

2026年1月30日(金)より発売されます。

TCL JAPAN ELECTRONICS「AI節電エアコン」シリーズ

発売日：2026年1月30日(金)

日本の生活者の声をもとに本体サイズの小型化や、省エネ・清潔・快適気流・利便性といった基本性能を徹底的に磨き上げた日本専用設計モデルです。

なかでも6畳用モデル(TAC-P2225I-W)は最新の「2027年度省エネ基準」をクリアする高効率性能を実現し、普及帯クラスながらトップレベルの省エネ性を誇ります。

型名能力クラス2027年 省エネ基準達成率市場推定価格(税込)TAC-P2225I-W2.2kW(6畳)100％80,000円前後TAC-P2525I-W2.5kW(8畳)93％90,000円前後TAC-P2825I-W2.8kW(10畳)95％100,000円前後TAC-P4025I-W4.0kW(14畳)75％120,000円前後

※2027年省エネ基準達成率 検査機関：『一般財団法人 日本空調冷凍研究所(日冷工)』

製品の主な特長

6畳用モデルは「2027年度省エネ基準」をクリア

最も使用頻度の高いサイズ帯で“電気代をしっかり抑えられる”モデルで2027年度省エネ基準をクリアしました。

AI節電機能で最大18.1％の電気代を削減(※社内試験)

AIを内蔵し、温度変動を最小化するようコンプレッサーを最適制御。

ネット接続不要で即時処理を実行し、プライバシーにも配慮されています。

「やさしい気流」で直風を抑え、家族全員が快適

TCL独自フラップにより、風の当たりを分散。

冷えすぎ・当たりすぎの不快感を軽減し、肌に優しい気流を届けます。

充実の清潔機能(アイス洗浄＋内部クリーン)

停止中にボタンひとつで−20℃に急冷・氷結洗浄し、57℃の高温乾燥を自動実施。

室内機・室外機ともに清潔性を維持します。

日本向けの高信頼性設計

日本市場向けに基板コーティングを強化。

製造工程も日本仕様に最適化(電装検査治具など)されています。

生活快適機能をフル搭載

立体気流(上下左右スイング)室温パトロール(14℃／28℃で自動ON)快適除湿(16〜31℃・0.5℃刻み調整)大きな蓄光ボタン＆バックライト搭載の見やすいリモコンおやすみモード、パワフル運転、0.5℃単位調整 など

省エネ性能や清潔機能、快適な気流など、日本の生活者の声をもとに基本性能を磨き上げたエアコン。

TCL JAPAN ELECTRONICS「AI節電エアコン」シリーズの紹介でした。

