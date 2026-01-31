フジテレビ系「ミキティダイニング」が３１日に放送され、庄司智春、、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。

この日は、俳優・天野浩成、女優・雛形あきこ夫妻がゲスト出演。長女の自立で、夫婦の距離感も変化してきていることを明かした。

雛形は「（長女が）もう一人暮らしをしていて。今度はもう本当に夫婦２人みたいな時間が…」と苦笑。長女が一人暮らしする際の天野の様子を振り返り「心配だし、すごく寂しがったんですよ。私が仕事の時に、（長女と）２人でいる時間がすごく多くって。一緒にご飯を食べたり、買い物行ったりも２人でしてたんで。それが１人になっちゃうって言って。『どうしよう…』って言ってて」と話した。

天野は「持て余しています…」と寂しそうな表情を見せ、雛形が仕事のときの過ごし方を聞かれると、再び「持て余しています…」と肩を落として笑わせた。

雛形は「マジで何もしないんですよ。びっくりしますよ。この間、全国を舞台で回ってたんですよ。やっぱり、どうしても１週間とか８日間ぐらい空くときがあって。で、帰ってきたら。（天野は）『とにかくもう自分の気持ちが整わない…』って。４日ぐらいしてから、もう１回やっぱり（仕事で）行かなきゃいけない。『整わないのに、どうして行くんだ！』って、ちょっと駄々こねて…」と明かし、庄司らを爆笑させた。

藤本が「こっそり近くのホテルとったらいいんじゃないですか？」と提案すると、天野は「以前はやってました。今回は行けなかった…」と述懐。庄司が「来ちゃうの…？」と驚くと、天野は「電話して、ホテルに。『すいません！』って。基本的にママ（雛形の部屋）は２個のベッドを１人で使うやつ、シングルユースが多いじゃないですか。なので、そこはホテルと交渉して『差額を払うので、もう１人泊まっていいですか？』っていう…」と溺愛ぶりを明かしていた。