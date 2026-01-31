ご家族が卓球をして遊んでいたら、ラリー中に大型犬が参加してきて…？大型犬が見せた衝撃の表情が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で29万2000回再生を突破。「可愛いｗ」「笑った」といった声が寄せられています。

【動画：家で卓球をしていたら、横で見ていた大型犬が参加して…まさかの展開と『衝撃の表情』】

大型犬が卓球に参加したがって…

Instagramアカウント「hiyori20020212」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ビスコ」くんの前でご家族が卓球をしていた時の様子です。ご家族がラリーを始めると、ビスコくんは興味津々に。

ピンポン球の動きを目で追っていたかと思うと、「僕も参加したい！」とばかりにパクッとお口にくわえたとか。ナイスキャッチ！と褒めてあげたいところですが、ビスコくんのせいでラリーは途切れてしまったのでした…。

衝撃の表情に爆笑！

ご家族がピンポン球を返してもらおうとしても、ビスコくんはお口に入れたまま離そうとしなかったそう。その後もビスコくんは何個もピンポン球をくわえて、いつの間にかお口の中がピンポン球でいっぱいに！両方のほっぺたがプクッと膨らんで面白いお顔になってしまったものの、ご本人はとても満足そうな様子だったとのこと。

この投稿には「かわいすぎるｗ」「ナイスキャッチｗ」「大きなリスみたい」「蜂に刺されてホッペが腫れてる犬みたい」「めちゃドヤ顔！笑」といったコメントが寄せられ、ビスコくんの表情に爆笑する人が続出することとなりました。

現在は素敵なお兄ちゃんに成長

当時はまだ１歳でイタズラ盛りだったビスコくんですが、現在は8歳の大人のワンコになっています。数年前にMIX犬の「ピノ」ちゃんが家族に加わってからは、優しいお兄ちゃんとして活躍してくれていて、ご家族は想像以上に素敵に成長した姿に感動しているとのこと。

そんなビスコくんのことが大好きなピノちゃんは、日頃からピタッとくっついていることが多いとか。いつまでも2匹が仲良しでいて、幸せ溢れる日々を過ごせますように。

ビスコくん＆ピノちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「hiyori20020212」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hiyori20020212」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。