2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」は、各社が披露した次世代モビリティで大きな盛り上がりを見せました。

しかし、時計の針を少し戻した前回の「JMS2023」においても、きらびやかな最新EVやスポーツカーに負けないほど、来場者の熱い視線を集めた「小さなクルマ」が存在しました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“ちいさな”軽トラ」です！（27枚）

それこそが、軽自動車作りのプロフェッショナルであるスズキが世界初公開した、特定小型原動機付自転車扱いの次世代モビリティ「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」です。

このモデルは単なるショー向けのコンセプトカーにとどまらず、日本の移動課題を解決する「真の日常の足」として、今なお早期の市販化を望む声が後を絶ちません。

スズカーゴのボディサイズは、全長1900mm×全幅600mm×全高1000mm（ミラー除く）。

見た目は極めてコンパクトで、まるで軽トラックをそのまま「ギュッ」と縮小したような、機能的かつ愛らしいルックスを持っています。

最大の特徴は、電動キックボードなどと同じ「特定小型原動機付自転車」という区分に属している点です。

これにより、16歳以上であれば運転免許は不要（ヘルメットは努力義務）となり、免許を持っていない若者から、免許を返納した高齢者まで、誰でも気軽に利用できるのが大きな魅力。

既存の電動キックボードは、「タイヤが小さくて不安定」「転倒が怖い」といった不安の声も少なくありませんでした。

そこでスズキが出した答えが、長年のクルマ作りで培ったノウハウを活かした「4輪構造」の採用だったのです。

4つのタイヤでしっかりと路面を捉えるため、転倒のリスクが極めて低く、クルマに近い感覚で安定した走行が可能。

二輪車の運転に不慣れな人や、足腰に不安のあるシニア層でも安心して身を委ねることができます。

走行モードも日本の道路事情に最適化されており、車道走行時は最高時速20km、歩道走行モードに切り替えれば時速6km以下で、歩行者と同じ空間を安全に通行可能です。

さらに、狭い路地や駐輪場での取り回しに便利な「後退モード」まで備えている点は、さすがユーザーの使い勝手を熟知したスズキといえるでしょう。

そして車名が示す通り、このモデルの真骨頂は「積載能力」にあります。

座席後部の荷台は幅565mm×奥行1050mm×高さ300mmと大きく確保されており、最大30kgまでの荷物を積載可能。日々の食料品の買い出しはもちろん、農作業や小口配送の業務まで、頼もしい相棒として活躍するスペックを備えています。

※ ※ ※

この画期的なモビリティに対し、SNSやネット掲示板では、その実用性の高さに注目が集まっています。

特に目立つのが、「免許不要なら、免許を返納した祖父母の足にちょうどいい」「足が悪くてもこれなら買い物に行けそう！」「大型のセニアカーって感じで安心感がある」といった、高齢化社会における移動手段としての期待です。

また、その積載能力に対しても具体的な利用シーンを想像する声が多く、「工場とかの構内移動に使いたい」「田んぼや畑の往来に使える」「重い灯油を購入して運搬できれば冬に役立ちそう」「近所のコンビニ行くのにちょうど良いな」と、生活に密着した“働くクルマ”としての需要の高さがうかがえます。

一方で、実用化を見据えた要望や懸念点も議論されています。

「雨の日は辛いし傘も差せないから屋根が欲しいなぁ」「荷室のカバーがベビーカーの幌みたいに運転席まで伸びてたら、ちょっとした雨や日差しを避けられて良いと思う」といった全天候対応を求める声や、「電動じゃなくてエンジン搭載してくれたら欲しい」「でも普及したら歩道や道路がカオスになりそう」「移動中は良いけど商業施設のどこに停めればいいのかな？」といったインフラ面での課題を指摘する意見も見られました。

デザインに関しても「無骨でカッコいい」「“ちいとら”と名付けよう！」「若者だけど乗りたい」とファン層は広く、スズキが描く「ラストワンマイル」の未来図には、私たちの生活を大きく変える可能性が詰まっているようです。