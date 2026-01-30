TBS・安住紳一郎アナ、生放送で後輩に注意「言いたいことがあるんだったら」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、28日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。
【画像】安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
「TIMEマーケティング部」で「令和の働き方」をテーマに特集。部下が上司を選ぶ、給料を自分で決める、無断休むのがルールなど、さまざまな企業の取り組みを紹介した。
安住アナは「3つ目だけちょっと、異質な感じがするね。ここまで（1、2つめ）ならわかるけど」などと驚き。「結構ね、給料を自分で決めるっていうアグレッシブな企業はね、私たちの世代もあった」と話した。曜日レギュラーの松丸友紀アナ（44）は「これ全部、いいなーって思いますけど。でも…これやっちゃったら会社つぶれちゃいません？」と心配した。
すると小沢光葵アナ（27）が「給料を自分で決めるはちょっと私いいなあと思って…ぜひうちにもなんて思っているんですけど」と発言。安住アナがすかさず「声が小さいでしょ、言いたいことがあるんだったらもっと大きな声で言わないと」と注意した。
小沢アナは「あぁ…勝手なこと言っていいのかなってちょっと思いがありました、すみません！」と“大きな声”で返し、スタジオは笑いに包まれた。
