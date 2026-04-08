3月23日から行方不明になっている、京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん。懸命な捜索が続くなか、鈴木紗理奈が、4月7日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）で涙ながらにコメントし、話題を呼んでいる。「安達くんをめぐっては、警察は4月7日の朝から、自宅周辺の山中の捜索を始めました。さらに鑑識も参加しているとの話も聞こえています。そんななか、この日も番組では捜索現場からの中継をつないでリポー