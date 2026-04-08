フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で先月23日から行方不明になっている小学6年生の安達結希さん（11）について、京都府警が7日に自宅付近の山中を捜索したことについて私見を述べた。これまで安達さんが通学していた小学校方面の山中や池付近が捜索されていたが、7日に初めて自宅周辺の山で大規模な捜索が行われた。番組では「きのうの捜