レイズの42登板で奪三振率14.09と躍動→FAで大型契約を結ぶが…エンゼルスのロバート・スティーブンソン投手が右肘の手術を受け、今季全休することが濃厚となった。8日（日本時間9日）にカート・スズキ監督が言及したとMLB公式のレット・ボリンジャー記者らが報じた。3年契約は今季が最終年だが、在籍期間でわずか10イニング。「投手のレンドン版」「天才的な契約だった」と米ファンの批判が止まらない。2011年ドラフト1巡目（