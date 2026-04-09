ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が９日に放送された。この日は「芸能人のお悩み解決」。「安眠できる寝室作り」として俳優・石田純一の寝室を片付けた。企画進行中、１９９６年の石田の不倫騒動が話題に。石田が報道陣に対応した際の言葉が「不倫は文化」と報じられ、猛烈なバッシングを浴びた。共演者から「（不倫は文化とは）実は言ってないみたいな？」と聞かれると、石田は「まあ、あれはタイトルとして作られたんで