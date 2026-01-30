「トモコレわくわく生活」は一部の共有機能を制限。任天堂の“お客様を笑顔にする”理念のもと選択“遊び”には制限をほぼ設けず
任天堂は1月30日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」において、一部の共有機能に制限を設けていることを発表した。
本作は、Miiたちが巻き起こす様々な出来事を楽しむシミュレーションゲーム。2013年に発売された「トモダチコレクション 新生活」以来、約13年ぶりとなるシリーズ最新作で、1月29日の「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」でゲームの詳細が発表された。
同社は、本作での“遊び”にできる限り制限を設けておらず、思いのままに楽しんでほしいとコメント。また「Mii」は自分や友人、有名人などに似せて作ることができるが、このことについて「Miiをお客様の身近な人や、関係のある人に似せて作っていただくことで、その楽しみがより大きなものになると確信しています」とした。
だが、Miiたちがゲームの中で自由に暮らしているため、時には“予想外の出来事”が起きてしまう。このような出来事は「お客様に十分楽しんでいただけるものになると信じています」とする一方で、Miiとして似せて作られた方、本作を知らない方にとっては“楽しいものとならない可能性”があることも理解しているとした。
そのため、ユーザーが作り上げたMiiたちの世界を、ユーザー自身とその身近な人に楽しんでもらいつつ、多くの方にとって安心したものになるよう、一部の共有機能に制限を設ける選択をとったと発表。具体的には画像や動画の共有機能で、スマートフォンへの転送機能、SNSへの直接投稿機能、自動アップロード機能（Switch2のみ）を使用できないことがアナウンスされている。
今回の制限は、コンテンツの幅広い共有を望むユーザーにとって“制約”になってしまう可能性もあるが、同社は「関わるすべての方を笑顔にすることを目指しています」とし、続けて「これが任天堂の『お客様を笑顔にする』という理念に基づいて設けた制限であることを、ご理解いただけますと幸いです。」とコメントしている。
[お知らせ] 『トモダチコレクション わくわく生活』の画像共有機能について- 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 29, 2026
『トモダチコレクション わくわく生活』 は、Nintendo Switchの中で生活するMiiたちが巻き起こすさまざまな出来事を楽しんでいただくゲームです。…
(C) Nintendo