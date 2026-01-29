DAZN Japan Investment合同会社（以下DAZN）は29日、毎日新聞、MBSと共同で、3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会（センバツ高校野球）を「DAZN（ダゾーン）」の特設チャンネル「センバツLIVE!」にて全試合無料でライブ配信すると発表した。これに先立ち、1月30日に行われる出場32校を決定する選考委員会の模様も無料で配信される。

センバツ高校野球は、毎日新聞と日本高等学校野球連盟が主催する伝統大会。「センバツLIVE!」では、大会に出場する32校が決まる30日の選考委員会、3月6日の組み合わせ抽選会、3月19日から行われる全31試合をライブ中継する。配信はすべて無料で、試合後にはダイジェストやフル試合の見逃し配信も用意されるという。

「スポーツで日本を元気に！」をテーマとするDAZNでは、プロ野球をはじめとする国内外の競技に加え、アマチュアスポーツの発信にも注力。「センバツLIVE!」を通じて、全国の注目を集める高校球児たちの奮闘やその背景にあるストーリーを届けるとしている。

センバツ高校野球の全試合が無料配信される取り組みは、多くのファンにとって朗報といえる。大会に挑む高校生たちの全力プレーが、全国各地にリアルタイムで届けられる。（Full-Count編集部）