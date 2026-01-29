²»³Ú¶È³¦¤Ë¾×·â¡£À©ºî¥½¥Õ¥ÈÂç¼êNative Instruments¤¬Í½È÷ÅªÇË»º¼êÂ³¤¤Ë
¥É¥¤¥Ä¤Î²»³Ú¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥á¡¼¥«¡¼Native Instruments¡Ê¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥Ä¡¢°Ê²¼NI¡Ë¤¬¡¢1·î27Æü¤ËÍ½È÷ÅªÇË»º¼êÂ³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤°¤Ë¥½¥Õ¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
NI¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï²»³Ú¶È³¦¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¤À¤È°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
KOMPLETE¡Ê100¼ïÎà¶á¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¥½¥Õ¥È¡Ë
ABSYNTH¡Ê¥»¥ß¥â¥¸¥å¥é¡¼¼°¥½¥Õ¥È¥·¥ó¥»¡Ë
MASSIVE¡ÊEDM¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥·¥ó¥»¡Ë
Kontakt¡ÊËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥µ¥ó¥×¥é¡¼¡Ë
Battery¡Ê¥ê¥º¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥µ¥ó¥×¥é¡¼¡Ë
Symphony¡Ê¸¹¤ä´É³Ú´ï¤Ê¤É¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¸þ¤±²»¸»¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ë
Traktor¡Ê¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤ÎDJ¥½¥Õ¥È¡Ë
¤¤¤º¤ì¤âDTM³¦·¨¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥½¥Õ¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸æÍÑÃ£¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥½¥Õ¥È¡ÖOzone¡×¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖRX¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëiZotope¡Ê¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëPlugin Alliance (¥×¥é¥°¥¤¥ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹) ¤Ê¤É¤Ï¡¢NI¤Î»±²¼´ë¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ½È÷ÅªÇË»º¼êÂ³¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼11¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤¬°ú¤Â³¤ºßÇ¤¤·¤Æ¡¢ÉéºÄºï¸º¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈºÆ·ú¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£Â¨ºÂ¤ËÇË»º¡ÁÀ¶»»¼êÂ³¤¤Ë¿Ê¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈºÆÊÔ¤äÇäµÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥½¥Õ¥È¤¬¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NI¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹Media Integration¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤â¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç»ö¶ÈÄä»ß¤äÇË»º¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ê¹ß¤Î·èÄê¤Þ¤Ç¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤Ø¤ÎÊÀ¼ÒÆüËÜ¸ì¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍ½È÷ÅªÇË»º¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NI¤ÎÁáµÞ¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤É¤³¤«¤·¤é¤Î´ë¶È¤¬¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿Íµ¤¥½¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÚ¤êÇä¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËµÚ¤Ö±Æ¶Á¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î»öÂÖ¼ýÂ«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Source: GEARNEWS, Media Integration