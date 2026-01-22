【受験の夜食にも】レンチン冷凍うどんレシピ。寒〜い日に『きのこあんかけうどん』
最後まで温かく、お出汁のとろみがおいしいあんかけうどん。でも、あんのとろみづけがいまいち上手くできない…というかたもいるのでは？
そこでおすすめなのが冷凍うどん＆電子レンジで作るレシピ。具材と汁、冷凍うどんを器に入れたらレンチンしてよ〜く混ぜるだけ！ お鍋いらずで簡単に作れちゃいます。きのこはまいたけやえのきだけなど、お好みのものでアレンジしてくださいね。
『きのこあんかけうどん』のレシピ
材料（1人分）
冷凍うどん……1玉（約200g）
かに風味かまぼこ……2本
しめじ……1/2パック（約50g）
しょうがのすりおろし……小さじ1/3
水……1と1/4カップ
めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ2と1/2
片栗粉……小さじ2と1/2
好みでしょうがのせん切り……適宜
作り方
（1）しめじは石づきを切ってほぐす。かにかまは大きめに裂く。
（2）耐熱の器に〈A〉を入れてよく混ぜる。（1）を入れ、うどんを凍ったままのせる（汁に浸らなくてもOK）。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で7分加熱する。
（3）とろみが均一になるように全体をよく混ぜる。好みでしょうがをのせる。
加熱後にしっかりと混ぜるのが、均一なとろみにするコツ。少しかたまりが残っていても、混ぜることでなめらかになります。
ほっとする味わいの『きのこあんかけうどん』、サクッとランチや夜食、胃をいたわりたいときなどにもどうぞ！
教えてくれたのは…
ぐっち夫婦グッチフウフ
料理家
夫・Tatsuyaと妻・SHINOの夫婦で活動する料理家ユニット。「日々の暮らしを楽しくおいしく。ちょっとおしゃれに」をモットーに、レシピ開発や料理教室、SNSやイベントなどで食の情報を発信している。つくり手に寄り添ったレシピが人気。
（『オレンジページ』2026年2月2日号より）