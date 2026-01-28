この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家が解説「土踏まずが未来を変える」扁平足が全身に及ぼす深刻な影響とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「土踏まずが未来を変える！0～2歳で絶対やるべき足育とは」と題した動画を公開。子どもの将来の健康を左右する「土踏まず」の重要性と、その形成に欠かせない幼児期の過ごし方について解説した。



動画でまい先生は、土踏まずがない「扁平足」が単に足の問題に留まらず、全身の不調につながる可能性があると警鐘を鳴らす。「土踏まずと姿勢はめちゃめちゃ関係ある」と断言し、扁平足が原因で「疲れやすい、呼吸が浅くなる、猫背、反り腰、骨盤後傾、便秘」さらには「尿漏れ」といった様々な問題を引き起こす可能性があると指摘した。



まい先生によると、足裏は体全体のわずか1～2%の面積で全体重を支える重要な土台である。この土台が崩れることは、体全体のバランスが崩れることを意味する。扁平足は接地面積が広いため安定しているように見えるが、実際には足裏の骨が積み木のように支え合う複雑な構造が崩れてしまっている状態だという。



では、健康な土踏まずを育てるにはどうすればよいのか。まい先生は、赤ちゃんのうちは扁平足が普通であり、2歳頃から歩行を通じて土踏まずが形成されると説明。その上で、最も重要なのは、ずり這いやハイハイの時期に「足の親指でしっかり地面を蹴る」動きだと強調する。この動作が、土踏まず（内側縦アーチ）を形成するための「筋力の土台」を造るというのだ。



この足指を蹴るという行為は、骨盤底筋にまで影響を及ぼすため、将来の尿漏れなどを防ぐ上でも重要であるとまい先生は付け加えた。一見些細に見える赤ちゃんの足の動きが、将来の姿勢や健康、さらには便秘や尿漏れといった問題にまで関わってくるという事実は、子育て世代にとって新たな視点となるだろう。