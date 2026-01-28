この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

痩せ細っていたライギョが見せた生命力 大好物のカエルを丸のみする捕食シーンが圧巻

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョに大好物のカエルを与えると…【やせすぎ雷魚225日目】」と題した動画を公開しました。かつてガリガリに痩せ細っていたライギョを保護し、太らせるという長期企画。飼育開始から225日目を迎えたライギョの成長した姿と、迫力満点の食事シーンが収められています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育している一匹のライギョ。捕獲された当初はウナギのように細長い体型でしたが、225日間の手厚い飼育の結果、見違えるほど大きくたくましく成長しました。顔にもしっかりと肉がつき、今ではすっかり健康的な姿です。



このライギョは両目が白濁しており、視力がかなり低下しているため、自然界で餌を獲れずに痩せてしまったと推測されています。そのため、飼育下では投稿者がピンセットを使って餌を与えています。この日のメニューは、特定外来生物であるウシガエルとブラックバス。ライギョの大好物であるカエルを目の前に差し出すと、ライギョはすぐには食いつけません。目が悪いながらも、匂いや水の振動を頼りに何度もアタックを試みますが、空振りしてしまいます。



何度目かの挑戦で、ようやくウシガエルを捕らえることに成功。大きなカエルを顎やエラを巧みに動かしながら、時間をかけてゆっくりと丸のみにしていきます。すべて飲み込み終えたライギョは、お腹がはっきりと膨らみ、満足げな様子。その後、もう一つの餌であるブラックバスを見せても、すっかり満腹になったのか興味を示しませんでした。



痩せていた頃の面影がないほど力強く餌を食べる姿は、ライギョの生命力を感じさせます。視聴者からは、そのたくましい成長ぶりに驚きと感動の声が寄せられました。