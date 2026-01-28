【あすから】丸亀製麺、うどん“麺増量無料” 全商品「並」→「大」へ、3日間限定キャンペーン
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、あす29日〜1月31日の3日間限定で、うどん「並」サイズ注文者に対し、無料で「大」サイズに増量するキャンペーンを全国の店舗で実施する。
【画像】丸亀製麺のうどん「並」→「大」へ“麺増量無料”イメージ
「寒さが一層増すこの季節に、丸亀製麺の打ち立て・茹でたて、あつあつのうどんでおなかいっぱいの幸せを感じてほしいという想いを込めました」と説明。
持ち帰りも対象となり、「ぜひこの期間に、一軒一軒すべてのお店で粉からつくる、製麺所ならではのもちもちのうどんをお得にお召し上がりいただき、おなかも心も温まってください」と呼びかける。
期間：2026年1月29日（木）〜1月31日（土） 終日
内容：好きなうどんを「並」サイズから「大」サイズへ麺量を増量。増量をご希望の方はスタッフまでお声がけください。
対象商品：「うどん」商品
※各種セット商品、各種「丸亀うどん弁当」は対象外
※店舗によってお取り扱い商品が異なる
※「小」から「並」、「大」から「得」への麺増量は対象外
※「大」サイズのある商品に限る
※一部店舗では実施しない
