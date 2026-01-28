デカすぎん？と思ったけどこのサイズに納得！一度使ったら手放せない100均優秀クッション

ダイソーで見つけた、とても大きなサイズのクッション。実はこれ、アームレストなんです。よく見るデスク用のアームレストは小さいですが、こちらは大きい分両腕をゆったり預けられるのが特徴。PC作業時や読書の際などに腕をしっかり固定でき、とても楽です！一度使ったら手放せなくなるほど快適でした♡

商品情報

商品名：もちもちクッション（アームレスト）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：56cm×34cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480338385

デスクワークが楽になる！ダイソーの『もちもちクッション（アームレスト）』

PC作業や読書をしていると、腕の置き場が定まらず、じわじわと疲れがたまっていくことがありました。デスクに長時間向かっていると、腕や肩に余計な力が入ってしまい、姿勢も崩れがちになります。

何かいい支えになるものがあればと思いながらダイソーを見ていたときに、目に留まったのが『もちもちクッション（アームレスト）』です。

価格は770円（税込）と少々お高めに感じますが、試しに購入してみました！

よく見るデスク用のアームレストはとても小さいですが、こちらはサイズが約56cm×34cmと大きめです。その分、両腕をゆったりと預けられそうです。

場所を取るかもと思いましたが、実際に置いてみると圧迫感はそれほどなく、デスク周りにもなじみました。

大きさの割に重さは控えめで、移動させるのも苦になりません。

手に取ってみると、まず印象的だったのはその質感です。柔らかくもちもちとしており、弾力が強いというよりは、ふわふわと包み込むような触り心地。低反発クッションよりもさらに柔らかく、力をかけると自然に沈み込みます。

表面の生地はさらさらとしていて、腕を乗せたときの肌触りがとても心地よく、思わず顔をうずめたくなるほどでした。

PC作業や読書の際に◎あるのとないのとでは快適度が全然違う！

PC作業中に膝やももの上に置いて腕を乗せると、腕全体がクッションに支えられ、姿勢が安定します。

腕が浮かないだけで、作業中の快適さが大きく変わりました。

読書の際も同様で、本を持つ腕を預けることで、力を抜いた状態を保ちやすくなります。あるのとないのとでは、作業中の楽さに明確な違いがありました。

また、アームレストとして使わないときは、腰を支えるクッションとして使ったり、お昼寝用の枕代わりにしたりと、使い道の幅も広いです。作業時間を少しでも快適にしたいとき、そっと寄り添ってくれるクッションだと思いました。

あるととても楽になるアイテムなので、作業中の姿勢などにお悩みの方にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。