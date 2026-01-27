½©¼ÄµÜ²È¤È¤â»°³ÞµÜ²È¤È¤âÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡ÄŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£ÂÔË¾ÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë"²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¤ª¼êËÜ"µá¤á¤ë¹ñÌ±´¶¾ð¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡½©¼ÄµÜ²È¤È¤â»°³ÞµÜ²È¤È¤âÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡ÄŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£ÂÔË¾ÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¤ª¼êËÜ"µá¤á¤ë¹ñÌ±´¶¾ð"
¢§Âè2°Ì¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä31ºÐ¤ÎŽ¢µ±¤»Ï¤á¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹Ž£¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¹ÄÂ²¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¢§Âè3°Ì¡¡Ž¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾Ý¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤Â³¤±¤¿¡ÄŽ£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬¸«¤¿°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ"À¤³¦ÅªÈ¯Å¸¤ÎÃû¤·"
¢£¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤òÌó7³ä¤¬Ç§¤á¤¿À¤ÏÀÄ´ºº
ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î9·î24Æü¤«¤é10·î31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ä¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÍ¹Á÷Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢º£·î14Æü¤Ë¤½¤ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿À®¤¬69¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ï7¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»¿À®¤¬70¡ó¤ÇÈ¿ÂÐ¤Ï6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Íª¿Î¿Æ²¦¤¬À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¡¢¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ä°Ì¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷·Ï¤âÇ§¤á¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡×¤¬64¡ó¤Ç¡¢¡ÖÃË·Ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡×¤Î13¡ó¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾Íè¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ò¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤¬68¡ó¤Ç¡¢¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬31¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ä¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤¬67¡ó¤Ç¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬31¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¹Ä°Ì¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ô¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ê¬Îö¤ò¾·¤¤¤¿»°³ÞµÜ²È¤ÎÊì»ÒÂÐÎ©
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹ñÌ±¤ò¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»°³ÞµÜ²È¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£»°³ÞµÜ²È¤Ë¤ª¤±¤ëÊì»Ò¤ÎÂÐÎ©¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÏÊ¬Îö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÎÉ´¹ç»ÒÈÞ¤¬101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅö¼ç¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤òÂ¹¤ÎÉË»Ò½÷²¦¤¬·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´²¿Î(¤È¤â¤Ò¤È)¿Æ²¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿®»ÒÈÞ¤Ï¡¢»°³ÞµÜ²È¤òÎ¥¤ì¡¢»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤Ïº£²ó½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¡£
´²¿Î¿Æ²¦¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´²¿Î¿Æ²¦²È¤ÏÅö¼ç¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿®»ÒÈÞ¡¢ÉË»Ò½÷²¦¡¢àö»Ò½÷²¦¤Ï»°³ÞµÜ¤ÎËÜ²È¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿ò¿Î(¤¿¤«¤Ò¤È)¿Æ²¦¤ÈÉ´¹ç»ÒÈÞ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ²¦¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¿Æ²¦ÈÞ¤¬Åö¼ç¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¿®»ÒÈÞ¤¬Åö¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë2¿Í¤ÎÌ¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Êì¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï³Î¼¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤â¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤¤Á¤ó¤ÈÊì¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»¨»ï¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¿®»ÒÈÞ¤Ï¡¢¹ÄÂ²Èñ¤ò·î¤Ë10Ëü±ß¤·¤«¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤²¤ÎÅÂ²¼¡×¤ÎÉ×ÉØÇËÃ¾
»°³ÞµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´²¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤Ò¤²¤ÎÅÂ²¼¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸øÌ³¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢´â¤ä½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØÃç¤Î°²½¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´²¿Î¿Æ²¦¤¬¿®»ÒÈÞ¤ò¸«½é¤á¡¢ºÇ½é¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿®»ÒÈÞ¤¬16ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â·ëº§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï18ºÐ¤«¤é¤À¤¬¡¢2022Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï16ºÐ¤«¤é·ëº§¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï·ëº§¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®»ÒÈÞ¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î8Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¡£
´²¿Î¿Æ²¦¤Ï¿®»ÒÈÞ¤Ë¤«¤Ê¤êÇ®¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ëº§¸å¤â2¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤ÎÉÂ¤ä¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ÎÌäÂê¤ÇÉ×ÉØ¤Î´Ö¤ËÂÐÎ©¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿®»ÒÈÞ¤Î¤Û¤¦¤â¥¹¥È¥ì¥¹ÀÓÃÂ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢2004Ç¯°Ê¹ß¤ÏÊÌµï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¹ÄÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò
ÉË»Ò½÷²¦¤äàö»Ò½÷²¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤¬´â¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ä¤Ä¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿®»ÒÈÞ¤Ï¤½¤ì¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤ÆÊÌµï¤·¤¿¾å¡¢¸øÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÂµ¤¤ÎÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿®»ÒÈÞ¤Ï¤½¤ì¤ò´Ç¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Îµ·¼°¤Ë¤â»²Îó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°³ÞµÜ²È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ì¼2¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¡×¤Ç¡¢¤½¤Îå«¤ÏÊÌµï¸å¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ê¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù2012Ç¯6/26¹æ)¡£
É×ÉØ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¶¯¤¤°¦¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ê¤â¤Î¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ´²¿Î¿Æ²¦¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹ÄÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¥º§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀï¸å¡¢¹ÄÂ²¤¬Î¥º§¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÀïÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ÄÂ²¤Î·ëº§¤äÎ¥º§¤ÏÅ·¹Ä¤Îµö²Ä¤òÍ×¤¹¤ë»öÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Ë¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤·¤¿µìµÜ²È¤Î¿Í´Ö¤¬Î¥º§¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹ÄÂ²¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Êì»Ò¤Î³Î¼¹¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÇØ¸å¤Î±Æ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»°³ÞµÜ²È¤Ë¤ª¤±¤ëÊì¤ÈÌ¼¤Î³Î¼¹¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤È¤½¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¿ò¿Î¿Æ²¦¤È¤Î´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¡¢»×ÁÛ¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Å·¹Ä²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Æ²¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å·¹Ä²È¤Ç¤âÄï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£¿ò¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î4¿Í¤Î·»Äï¤ÎËöÄï¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¿È¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢À¸³¶¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦¤Ï¼«Í³¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀïÁ°¤Ï·³¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Ï³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤¿¡£·³¿Í¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ·³¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ÏÈãÈ½Åª¤Ç¡¢Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Öµ¶¤ê¤ò½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤¬°¦¹ñ¼Ô¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¼Ô¤¬Çä¹ñÅÛ¤ÈÇÍ¤é¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤ò¡¢»ä¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢³ØÌä¤òÂ³¤±¡¢²Ê³ØÅª¡¢¼Â¾ÚÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¹Ä¼¼¤ÎÊÄº¿À¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÖµÆ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡×À©Äê¤Î±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÀïÁ°¤Îµª¸µÀá¤ÎÉü³è¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤·¡¢¹ñ¿è¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ò¿Î¿Æ²¦¤ÏÀï¸å¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÉã¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¿¿µÕ¤Ê»ÑÀª
¿ò¿Î¿Æ²¦¤¬½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÁÅý¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÝ¼é¤ÎÎ©¾ì¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¼«¤é¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊ¡»ãÃÄÂÎ¤Î²ñÊó¤Ç¤Ï¡¢»äÅª¤Ê¸«²ò¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢µìµÜ²È¤Î¹ÄÀÒÉüµ¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Â¦¼¼À©ÅÙ¤ÎÉü³è¤µ¤¨Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖËüÀ¤°ì·Ï¡¢125Âå¤ÎÅ·»ÒÍÍ¤Î¹ÄÅý¤¬µ®½Å¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¿ÀÏÃ¤Î»þÂå¤Î½éÂå¿ÀÉðÅ·¹Ä¤«¤éÏ¢ÌÊ¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤ÎÎã³°¤âÌµ¤¯¡¢¡ØÃË·Ï¡Ù¤ÇÂ³¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÀôÆâ³Õ¤Î»þÂå¤Ë¡¢Í¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÅú¿½¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤â¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤Ë¤Ï¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤¬¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤¿Éã¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¹³¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¡¢¿ÀÏÃ¤È¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÀÉðÅ·¹Ä¤Ï²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤ò¹ÄÂ²¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë´ðÈ×¤òÆÍ¤Êø¤¹¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£´²¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÉÝ¤ì¡¢Éã¿Æ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹Ä¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»°³ÞµÜ²È¤¬Ëµ·Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤Î½Ð¼«¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ëµ·Ï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÀµÅýÀ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹Ä¼¼¤Ë²Ç¤¤¤À¿Í¤È¹Ä¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Î°ã¤¤
ÅÁÅý½Å»ë¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÉË»Ò½÷²¦¤Ë³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¿®»ÒÈÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤Î³°¤«¤éÍè¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢É×¤äÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹Ä¼¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤«¡¢¤â¤È¤â¤È¹Ä¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í´Ö¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í´Ö¤È¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Í¤¨Êý¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»°³ÞµÜ²È¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Æ±¤¸¹Ä¼¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤È»°³ÞµÜ²È¤Î¿Í¡¹¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï±ó¤¤¡£¿®»ÒÈÞ¤È¤Ï6¿ÆÅùÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉË»Ò¡¦àö»Ò½÷²¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð7¿ÆÅù¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤ÏÂçÀµÅ·¹Ä¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Ï6¿ÆÅù°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢7¿ÆÅù¤Ç¤Ï¿ÆÂ²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·¹Ä²È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÄ´ÏÂ
¤·¤«¤·¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÂ¸ºß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ëº¬¶¯¤¤¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤Ï¡¢»°³ÞµÜ²È¤Î³Î¼¹¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»°³ÞµÜ²È¤Ë¤ª¤±¤ëÉ×ÉØ¤äÊì¤ÈÌ¼¤È¤Î´Ö¤Î³Î¼¹¤â¡¢´öÊ¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ä¼¼¤ò°Ý»ý¤·¡¢±ß³ê¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¤¿¤ó¤ËÊì¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î³Î¼¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤»ëÌî¤«¤é¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ëÍ×°ø¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¹¬¤¤¡¢º£¾åÅ·¹ÄÉ×ºÊ¤È°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐÎ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡ÊâÃ»Ò¸µÆâ¿Æ²¦¡Ë¤Î·ëº§ÌäÂê¤Ç¤Î¤´¤¿¤´¤¿¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛ¤Î²ÈÄí¤È¤ÏÂª¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¹ñÌ±¤Ï¡¢¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·¹Ä²È¤Ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£ËÜÇ¯¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î°é¤Á¤â¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡Ë
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë