¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¡È»ý¤Á¥®¥ã¥°Ëº¤ì¤ë¡É¡¡MC¤Î¿¶¤ê¤Ë¤â¤¤ç¤È¤ó´é¡Ö¤¨¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¥µ¥ß¥Ã¥È 2026¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢Ëº¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹²¤Æ¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤ò¥¥á¤¿¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢14¼«¼£ÂÎ¤Î¼«Ëý¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈ¯É½¡£¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±Ä®¤Î¤¤¤¯¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®Ä¹¤Î¸ü°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Î¤«¤±ÊüÂê¤òµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎBGM¡ÖIt's My Life¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Î¤«¤±ÊüÂê¤ò¼Â»Ü¡£°ìÅÙÌÜ¤Ï±óÎ¸¤·¤¹¤®¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕÌ¤Ëþ¤ÎÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¡Ö¾¯¤Ê¤¹¤®¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆóÅÙÌÜ¤ÏÍÆ´ï¤´¤È¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¯¤é¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¤º¡¢ÉÔÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢BGM¤Ê¤·¤Ç¤«¤±ÊüÂê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¤ó¤Ë·¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¥«¥á¥é¤òËº¤ì¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Á¥®¥ã¥°¤¬½Ð¤º¡¢MC¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤â¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤¤ç¤È¤ó´é¡£¿ôÉÃ¸å¡¢¹²¤Æ¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤È»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö»ý¤Á¥Í¥¿¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Î¤Û¤«¡¢ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¢ËÜ´ÖÆüÍÛ¤¬½ÐÀÊ¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¤´ÅöÃÏ¶ñºà¡É¤Î»î¿©¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¾å¾º¡×¡Ö´Ä¶ÌäÂê¡×¡ÖËÉºÒ¤ÈÉü¶½¡×¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢ÃÏ°è¡¦´ë¶È¡¦°ì¼¡À¸»º¼Ô¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤éµÄÏÀ¤·¤¿¡£
