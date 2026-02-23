なかやまきんに君 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

なかやまきんに君、番組で本名を明かす「ギャップすごいわ」などの声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 22日の「鉄腕DASH」で、なかやまきんに君が本名をさらりと告白した
  • なかやまきんに君というよりは、中山翔二です」と明かし、笑いを誘った
  • 視聴者からは「見た目とのギャップがすごいわｗ」などの声が寄せられている
