鋼の肉体とメンタルを持つお笑い芸人のなかやまきんに君（46）はいくらスベっても動じない。だが今回ばかりは顔を引きつらせているかも……。【写真を見る】筋金入りの詐欺師・飯尾容疑者の素顔なにしろ、事務所スタッフに現金800万円をだまし取られた挙げ句、スタッフの“素性と余罪”も次第に浮き彫りとなっているのだ。8月7日に警視庁大井署が詐欺容疑で逮捕した飯尾雄一容疑者（51）は、きんに君の個人事務所「333（サ