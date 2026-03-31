記事ポイント競馬の表彰式に登場する全員がなかやまきんに君に変身するインパクト大の新CM2026年3月28日よりフジテレビ・テレビ東京等で放映中JRA-VANアプリで過去30年以上のレースデータや動画を手軽に楽しめる JRAの公式データ配信サービス「JRA-VAN」の新CMに、お笑い芸人のなかやまきんに君が起用されています。華やかな競馬の表彰式を舞台に、騎手・調教師・馬主など登壇者全員の顔が」なかやまきんに君」というギャップ