【全文】新恋人は14歳年下で離島在住…沢尻エリカ 真剣交際を独占キャッチ！｢春に挙式｣という話も

二度の活動休止を越えて

「唯我独尊(マイペース)」を貫く天才女優は、仕事に邁進(まいしん)するウラで一途な超遠距離恋愛を実らせていた--。

正月ムードが落ち着き、日常が戻り始めた１月上旬の夜７時。芸能人も数多く住んでいるとウワサされる都内の高級マンション前に１台の送迎車が停車した。ゆっくりと後部座席の扉が開き、カジュアルなブラックコーデで降り立ったのは女優の沢尻エリカ（39）である。グレーのふわふわニット帽姿はアラフォーとは思えない可愛らしさで、防寒対策をしていても隠し切れないカリスマオーラを放っている。ここ数日、本誌はほぼ同時刻に帰宅する彼女の姿を目撃していた。今月20日から開幕する主演舞台『ピグマリオン-ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ-』の稽古真っ只中で、自宅と稽古場を往復するだけの日々を送っているようだ。

「『ピグマリオン』は『マイ・フェア・レディ』の原作であり、″20世紀初頭の英語演劇の傑作″として今も世界中で愛されています。沢尻が演じるのは、ロンドンに住む花売り娘のイライザ。’64年に映画化された際は、オードリー・ヘプバーンが同役を熱演。彼女を筆頭に数々の世界的名優が演じてきた大役を、舞台デビュー２作目で手にした沢尻の気合は相当なものでしょう」（舞台関係者）

舞台は東京公演を皮切りに、名古屋・北九州・大阪……と３月の千秋楽まで全国を巡業。さらに、２月には７年ぶりの映画本格復帰作『＃拡散』も公開予定。注目作品への出演は今後も続く様子だ。

小学６年生で芸能活動を始めた沢尻は瞬(またた)く間にタレント性を開花させたが、その道のりは華々しい一方で険しくもあった。19歳の時に出演した映画『パッチギ！』（’05年）で『第29回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。同年放送のドラマ『１リットルの涙』（フジテレビ系）では15歳という若さで脊髄小脳変性症を発症した主人公を見事に演じ切り、エランドール賞を受賞するなど一躍スターダムにのし上がったが……。

「’07年、主演映画の舞台挨拶で『別に……』と終始不機嫌な態度をとったことが批判され、大炎上。沢尻は事実上の芸能活動休止を余儀なくされました。のちのインタビューで、活動休止期間は海外留学し、自分自身をリセットしていたと語っていました」（テレビ局関係者）

帰国してからしばらく経った’12年7月、５年ぶりの主演映画となった『ヘルタースケルター』で全身整形モデル役を演じ、『第36回日本アカデミー賞』優秀主演女優賞を受賞。騒動を払拭する圧倒的な存在感を見せつけた。

「その後、またもやスキャンダルで再び活動を休止。’24年2月の舞台『欲望という名の電車』で、４年ぶりに芸能活動を再開しました。初舞台ながら主演を務めるということで話題となり、チケットは数秒で即完売するという人気ぶり。上演後には業界内でも彼女の声量や表現力を絶賛する声が続出し、実力を伴った表舞台への堂々復帰を果たしました」（同前）

彼女は腐(くさ)ることなく主演級女優としての地位を積み上げてきたのだ。

精神的支柱の「意外な相手」

仕事が軌道に乗っていく一方で、私生活では’23年に″ワイルド系実業家″との半同棲愛を本誌がスクープ。しかし、翌夏にはすでに破局が囁(ささや)かれていた。あれから約１年半、彼女はプライベートな時間をすべて捧げるかのように仕事に没入していたが、最近になってどうやら新たな出会いがあったようだ。

冒頭で触れた沢尻目撃の翌朝9時20分頃、前夜と同じ送迎車が再びマンション前に到着。今日も朝から稽古に向かうのだろう。数分後、高級そうな白いファーコートにオシャレなサングラスをかけた沢尻が現れた。黒のカジュアルパンツとバッグというバランス感がさすがだ。頭にはお気に入りなのか、連日見かけているグレーのふわふわニット帽も被っていた。

沢尻の凛々(りり)しさとファッションセンスに見惚れた矢先、エントランスから黒いキャップにサングラスをかけた長身男性が続けて現れた。二宮和也（42）をワイルドにした雰囲気で、パーカーの上からジャケットを羽織り、イマドキらしいオシャレな印象だ。まるで旅行帰りのような大きなスーツケースと紙袋を手に持った男性は、直前に到着した迎車タクシーに乗り込み去って行った。

実はこの男性こそが、現在の沢尻の交際相手・Ａさんである。主演舞台の稽古で多忙を極める彼女が、スケジュールの合間を縫い、手料理を振る舞うなど年末年始は彼と一緒に過ごしたのだという。

「Ａさんは東京から１０００キロ以上離れた離島在住で、地元の会社に勤務する一般男性です。年齢は彼女より14歳下の25歳。沢尻さんはもともとこの島に住んでいる友人をちょくちょく訪ねており、飲みの場で顔見知りが増えていくなかで彼とも出会ったと聞きました。破局報道があった’24年夏頃から二人きりで遊びに行く姿を見かけるようになったので、その頃から距離が縮まったのかもしれません。昨夏には、島へ移動する船の中で二人は恋人同士のように親密にしていましたよ。その頃には、すでに交際に発展していたのでしょうね」（島民）

過去の恋愛といえば、’09年に結婚した高城剛（61）は22歳年上で、″ワイルド系実業家″も年上だったが……。

「Ａさんはかなり年下ですが、とにかく明るい性格で、会社の先輩など年上から可愛がられるタイプ。海が好きで操船などもできるため、東京では味わえないネイチャーライフを体験させてくれるのも惹(ひ)かれた要因の一つではないでしょうか。また、彼は家族や兄弟ととても仲がいいんです。沢尻さんも家族を大切にしていて、過去のインタビューでは『（家族は）″大切″という言葉では表現しきれないほど強い力で結ばれている』と語っていました。家族を大切にする姿勢や価値観も似ており、一緒にいて居心地がいいのかもしれません」（知人男性）

″遠距離恋愛″の末に……

１０００キロ以上という″遠距離恋愛″にもかかわらず、時間をかけて少しずつ関係を深めていった二人。沢尻は昨年９月には撮影の仕事も兼ねて、事務所関係者とともに島を訪れていた。

「この撮影の際、沢尻さんはお母さんと一緒に来ていました。沢尻さんは普段、一人で島へ遊びに来る時の船はスタンダードルームを予約しているそうです。お金の使い方が豪快なイメージがあったので、倹約家のギャップに驚きましたね。ただ、お母さんと一緒に来られた時は移動が負担にならないようにスイートルームを予約していたそうで、家族想いの沢尻さんらしいな、と。何度か同じ船に乗り合わせたことがあるんですが、意外と周りは気づいていない様子でしたね」（居合わせた乗客）

絶対的な信頼を置く母を連れて島に出向いたのには、さらに深い理由もある。

「沢尻さんはＡさんを″真剣にお付き合いしている相手″としてお母さんに紹介したそうです。島内ではそのあとすぐに、二人が『婚約したらしい』というウワサまで広まっていました」（前出・島民）

ＩＴ社長やアーティストではなく、島に住むフツーの若者と恋に落ちるとは、まさに我が道をゆく沢尻らしい、まるで映画のようなロマンスである。

現在は３月まで続く主演舞台や映画『＃拡散』の公開を控えて大忙し。さらに、同映画に続くスクリーン復帰第２作も決定。フランス映画をモチーフにしたコメディサスペンスで、記憶喪失になった捜査官を演じるという。本格始動後は業界関係者からのオファーが殺到。多忙な彼女は″結婚のタイミング″を見出せるのだろうか。

「二人の結婚式は沢尻さんの主演舞台が終わった今春に島で執り行われる予定だと聞いています。ボディーガードをつけて厳戒態勢で行われるかと思いきや、挙式後のパーティは島の住民だけでなく、観光客なども出入りできる会場だそうですよ。都内の高級ホテルでのお金をかけた派手な式よりも、彼が住んでいる島で顔馴染みの島民たちに囲まれて祝福してもらうアットホームな結婚式がいいそうです。当日にはごく限られた知人や親しい仕事関係者も東京から参加すると聞いているので、沢尻さんにとって本当に大切な人だけが集うあたたかな一日になるのでしょうね」（知人女性）

前回の結婚生活終了から12年。挙式の真偽は不明だが、沢尻は再婚という大きな分岐点に直面しているのかもしれない。

昨年11月に配信された『ＮｅｗｓＰｉｃｋｓ』内で６年ぶりに映像出演を果たした際、18年前の「″別に″騒動」に関して以下のような真相を告白していた。

《（当時は）ピークで精神状態が壊れていた時。自分を偽って、″沢尻エリカ像″を作っていたところに限界を感じてしまった。″沢尻エリカはこれじゃないといけない″っていう、鉄のガードをバーン！ みたいな感じで。打ち合わせの時は誰とも目を合わさないし、真っ黒のグラサンで一言も発さず、笑わない。それしか自分の守り方がわからなかった》

21歳という若さで世間から大バッシングを受け、芸能界を追われる身となった沢尻。当時の自分を振り返りながら、経済学者の成田悠輔（40）に若者へのアドバイスを尋ねられると、「普通に生活していく中で、大切なものを見つけること」と回答。さらに、「今の自分は好きか？」と問われた彼女はこう答えた。

《自分史上、今が一番好きです！》

4月に40歳という節目を迎える彼女は、新たな恋を追い風に、仕事も生き方も″自然体″を見つけたのだろう。

二人の交際や婚約、挙式について、沢尻の所属事務所に質問書を送付したところ、以下の回答があった。

《プライベートは本人に任せております》

逆風にさらされても、幾度となく山も谷も越えてきた彼女は、恋も仕事も自分らしさを失わずに輝き続けていく。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より