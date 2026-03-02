2月21日放送のテレビ番組『痛快！明石家電視台 35周年スペシャル』（MBSテレビ）に深田恭子（43）が出演した。  番組内の観客からの質問に答える企画で、「人生で一番つらかったことは？」と聞かれ、中学2年生の時にホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、芸能界入りした深田は「学業との両立」と回答。続けて、「学校に行くのが久しぶり過ぎて、自分の教室が分からなくなって。友達に電話して『私って、何