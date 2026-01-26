HANA¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´üOP¼çÂê²Î¡ÖCold Night¡×CD¥ê¥êー¥¹¡¡½é¤ÎTikTok LIVE¤â
¡¡HANA¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡ÖCold Night¡×¤ò1·î28Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§HANA¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー·èÄê¤«¤é1Ç¯¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¤ä¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î24Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´ü¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¿Í¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£HANA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢CD¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É³¨ÊÁ¤â¸ø³«¡£º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹Æü¤Î18»þ¤è¤ê¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëTikTok LIVE¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£½é²óÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤äÀ©ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢TikTok LIVE¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Èー¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë