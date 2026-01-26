この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日2分】3週間で強い体幹と美しい筋を手にいれる！深層まで鍛える腹筋メニュー」という動画を公開しました。この動画では、腹筋と体幹を整え、しなやかなボディラインを目指す約2分間のトレーニングを紹介しています。



プログラムは5種目のエクササイズで構成されており、各種目を20秒ずつ行います。まず、仰向けで対角線上の肘と膝を交互にタッチする「ツイストクランチ」で脇腹の腹斜筋にアプローチ。のが氏は、息を吐きながらお腹をへこませるように意識することがポイントだと解説しています。



続いて、肘で上半身を支え、脚を伸ばしたまま交互にかかとでマットを軽く叩く「ヒールタップ」。腰が反らないよう腹筋を丸めた状態を保つことで、下腹部を効果的に鍛えます。3種目目では、息を吐きながら上体を起こし膝を抱え込む「ニータッククランチ」を行い、腹直筋を刺激。おへそを覗き込むように体を丸めるのがコツです。



最後は、片膝を立てて、もう片方の脚を伸ばして小さな円を描く「シングルレッグサークル」を左右両方で実施。この動きでは、下腹部を意識しながら腹筋の力で脚をコントロールし、体幹の安定性を高めます。



わずか2分という短時間で完結するため、運動習慣がない人でも日常生活に取り入れやすい内容です。忙しい日々の合間にこのトレーニングを実践し、強くしなやかな体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。