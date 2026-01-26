¡Ö°ÛÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¡ª¡×Åìµþ¤ÎÌ£¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡ØÅìÀ¾¤ÎÌ£¡Ù´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ¡¡°ðÅÄ½ÓÊå¡ßµÈÅÄ Îà
Æî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤Þ¤Ç¡¢Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤¬〝¿©¤¤¤·¤óË·〟¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤òÃí¤°°ðÅÄ½ÓÊå¤µ¤ó¡£¿·´©¡ØÅìÀ¾¤ÎÌ£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åì¤ÈÀ¾¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤ÎÃÏ°èº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤É¤ó¡¢¶¾Çþ¡¢ñ»Ò¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¤«¤éÍÈ¤²¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢醬Ìý¤ËÌ£Á¹¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤ÎÌ£¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤«¡£Îò»Ë¤ÈÃÏ°èÀ¡¢¶öÁ³¤ÈÉ¬Á³¤¬ËÂ¤°¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¿»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¢¥Ú¥³¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¿·´©¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿µÈÅÄÎà¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØµÈÅÄÎà¤Î¼ò¾ìÊüÏ²µ¡Ù¡ÊBS¡¾TBS¡Ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ò¾ì»í¿Í¡¢µÈÅÄÎà¤µ¤ó¡£°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Îà¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤«¤éÂÐÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈÅÄÎà¸¡º÷¡×¤È¡ÖµÈÅÄÎàÊ¬Îà¡×
°ðÅÄ¡¡ËÍ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¡ÖµÈÅÄÎà¸¦µæ²È¡×¤ò¼«Ç¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Î¤´¤¯¤´¤¯°ìÉô¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Æó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï¡ÖµÈÅÄÎà¸¡º÷¡×¤È¤¤¤¦¸¡º÷µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤ÈÂç·¶ºÀ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Google¸¡º÷¤Ç¡ÖÃÏÌ¾¡×¡Ü¡ÖµÈÅÄÎà¡×¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤Å¹¤¬°ìÈ¯¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃÏÊý½ÐÄ¥¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æº¤¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¸¡º÷µ»½Ñ¤ò»È¤¦¤È¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï·É¾ÎÎ¬¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡ÖµÈÅÄÎàÊ¬Îà¡×¤È¤¤¤¦µï¼ò²°Ê¬ÎàË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÍÎàÎà(¤æ¤¦¤ë¤¤¤ë¤¤)¡×¤È¡ÖÌµÎàÎà(¤à¤ë¤¤¤ë¤¤)¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡ÖÌµÎàÎà¡×¤Ï¡¢µÈÅÄÎà¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤Å¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌµÎàÎà¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂç¼ê¥Á¥§ー¥óÅ¹¡¢±ã²ñ¼ûÍ×¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÅ¹¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½îÌ±Åª¤¹¤®¤ëÅ¹¤âÌµÎàÎà¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤³¤ËÂ°¤¹¤ë¤Î¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤¿Å¹¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤³¤Î¡Ö¥®¥é¥®¥éÌÜ(¤â¤¯)¡×¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤¸¤ãÉé¤±ÃÎ¤é¤º·Ï¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¼þÊÕ¤Ë¡¢¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÅª¤ËÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Ìî¿´²È¤Î¼ÒÄ¹¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤¿¿·¶½µï¼ò²°¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹¡£¤³¤³¤ÏÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢ÀÜµÒ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤«¤Ä¿ÆÀÚ¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÅÄÎàÊ¬Îà¤Ç¤Ï¡ÖÌµÎàÎà¡×¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡¢¡ÖÍÎàÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£µÈÅÄÎà¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅ¹¤¬¡ÖÍÎàÎà¡×¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤µ¤é¤ËÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÎàÎà´ûÎàÌÜ(¤¤ë¤¤¤â¤¯)¡×¤È¡ÖÍÎàÎàÌ¤ÎàÌÜ(¤ß¤ë¤¤¤â¤¯)¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡ÖµÈÅÄÎà¸¡º÷¡×¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¹¤Ï¡ÖÍÎàÎà´ûÎàÌÜ¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢µÈÅÄÎà¤ÎË¬Ìä¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹¤¬¡ÖÍÎàÎàÌ¤ÎàÌÜ¡×¤ËÆþ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²æ¡¹¤«¤é¸«¤¿Ê¬Îà¤Ç¤¹¡£
¡¡µÈÅÄÎà¸¡º÷¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¾ï¡¹¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÊØÍø¤¹¤®¤Æ»È¤¦¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÓÌ³Ð¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¼ò¾ì¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤³¤½¤³¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¤¤¤Å¹¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶õµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
µÈÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ö¼ò¾ì¥ªー¥é¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ò¾ì¥ªー¥é¤ò´¶¤¸¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤¤¤¤Å¹¤À¤Èµ¤Ê¬¤è¤¯°û¤ó¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄÎà¤Î¿§»æ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ì¤ÎàÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ûÎàÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£¤·¤ç¤»¤ó¡¢²¶¤âÎà¤Î¾¸(¤Æ¤Î¤Ò¤é)¤Î¾å¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤âÎà¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¤ò¼«ÎÏ¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿§»æ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¹¤ò½Ð¤Æ¡¢Ç°¤Î¤¿¤áµÈÅÄÎà¸¡º÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÍÎàÎàÌ¤ÎàÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÃ¶³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤É¤³¤«¤¤¤¤µï¼ò²°¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖµÈÅÄÎà¤â¤Þ¤À¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥É¥ä´é¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖÍÎàÎàÌ¤ÎàÌÜ¡×¤ò¤¤¤«¤ËÃµ¤·Åö¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤¦¤«¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÈ¯É½¤Ï°Ê¾å¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¼ò¾ì¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¡Ö¼ò¾ì¥ªー¥é¡×¤È¤Ï¡©
µÈÅÄ¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Û¤ÜÆüËÜÃæ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¾¾è¤é¤Ê¤¤¤Çµ¢¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÌ¤ÎàÌÜ¡×¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
µÈÅÄ¡¡¤¿¤À¤Í¡¢Å¹¤òÃµ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃµ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Å¹¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ò²°¤µ¤ó¤Ç¿Ö¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¼ò¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¸Å¤¤¤Û¤¦¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤È¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅ¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤«¤é¤µ¤¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡Ö¼ò¾ì¥ªー¥é¡×¤Ç¤âÅ¹¤ò¸«Ê¬¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ªー¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ë²Ú¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£·Ð¸³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤éÉý¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÊüÏ²¤·¡¢°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÈÆüËÜ¤Î¼ò¾ìÊ¸²½¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î〝Éý〟¤¬¡¢¼ò¾ì¤ò¸«¤ë¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡³°¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¡¢±ó¤¯¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Åìµþ¤Ï°ÛÀ¤³¦¡¢¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ë¶Ã¤¯
¨¡¨¡〝³°〟¤ä〝±ó¤¯〟¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·´©¡ØÅìÀ¾¤ÎÌ£¡Ù¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¶å½£¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë´ØÀ¾¤Ø°Ü¤Ã¤ÆÂ´¶È¸å¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯½»¤ß¡¢¤½¤ì¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë¼«Âð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¾¤«¤é½ù¡¹¤ËÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì£¤Î°ã¤¤¤ò¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÈÖ¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ÛÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¡ª¡×¤È¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢º£¤Ï´ØÀ¾É÷¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÅ¹¤À¤È¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¹½À®¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âçº¬¡¢Îý¤êÊª¡¢¤¿¤Þ¤´¡£Ì£ÉÕ¤±¤À¤Ã¤Æº«ÉÛ¤À¤·¤Ë醬Ìý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¤ÈÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÌ£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Èー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼ÑÊª¤Ç¤â¤¤ó¤Ô¤é¤Ç¤â¡¢¶¾Çþ¤Ç¤â¤¦¤É¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎÁÍý¤Çµ¯¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡Á´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬Åìµþ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï²¼Ä®¤ÎÌ£¡¢¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡£ËÍ¤Ï¹âÃÎ½Ð¿È¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ï¡¢Æù¤ò¼Ñ¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾Æ¤¯¡×¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ö¼Ñ¹þ¤à¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆâÂ¡¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼Ñ¹þ¤ß¤ÎÆâÂ¡¤Ïµí¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÆÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÀïÁ°¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤¬¿©¤Ù¤¿Æù¤ÎÍ¾¤ê¤¬ÆâÂ¡¤Ç¡¢°Â²Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é²¼Ä®¤òÃæ¿´¤Ë½îÌ±¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡ËÍ¤â¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º²¿¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥á¥Ë¥åーÌ¾¤¬¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¡¢²¿¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆÚ¤ÎÇò¤â¤Ä¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤Ë¤½¤ì¤òÍê¤à¤È¡£¾ï¤ËÆé¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤¬¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
µÈÅÄ¡¡Åìµþ¤Î²¼Ä®¤È¤¤¤¨¤Ð¼Ñ¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÊÆ·³¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ò¿¿»÷¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¹â¤¤¤«¤é¾ÆÃñ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼Ä®¤ÎÂç½°¼ò¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦Åìµþ¤Î¹¤µ¤È¤¤¤¦¤«Â¿ÍÍÀ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¹ñÎ©(¤¯¤Ë¤¿¤Á)¤«¤é¡¢²¼Ä®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ö¼ò¾ìÊüÏ²µ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï»³¤¬¹¥¤¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ê¤¿¤é°ìÇÕ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÀèÆü¤Ï°ì½µ´Ö²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µû¤äÎÁÍý¤È¤È¤â¤ËË¢À¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÆÇ¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¹¢¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ðÅÄ¡¡¼ò¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¿ÅÚÎÁÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏÊý¥°¥ë¥á¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤ªÌò½ê¤¬¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æµë¿©¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤â¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢¼ò¾ì¤Ç½Ð¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¾¯¤·Á°¤ËÅìËÌ¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤Î¿É»ÒÄÒ¤±¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ë¡¢±ö¤Èº½Åü¤È¿É»Ò¤ÎÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤À¤±¤Î´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¬È´·²¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¯¸«¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡Ä¡Ä¤È¶²½Ì¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥·¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó ½À¤é¤«¤¤Ê¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó ¤À¤·¤ÎµþÅÔ¤Î¤¦¤É¤ó
µÈÅÄ¡¡º£²ó¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾Ï¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤¦¤É¤ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹áÀî¤Î¥³¥·¤Î¤¢¤ë»¾´ô(¤µ¤Ì¤)¤¦¤É¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éËÜ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢Ê¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤«¤í¤Î¤¦¤í¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
°ðÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡ÇîÂ¿ÊÛ¤ÇÂùÅÀ¤òÈ¯²»¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤¦¤í¤ó¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î½À¤é¤«¤¯¤Æ¥³¥·¤¬¤Ê¤¤¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¹áÀî¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤âÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¼ò¾ìÊüÏ²µ¡×¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢(¤Ê¤«)¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ðÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£°Õ³°¤È¼ç¿©¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡°Õ³°¤È¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¿¦¿Í¤µ¤ó¤È¤«Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´Ýµµ¤ÈÉÕ¤¯¤±¤ì¤É´Ýµµ¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©È¯¾Í¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¡£
°ðÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»¾´ô¤¦¤É¤ó¡¢Ê¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤éËÍ¤ÏµþÅÔ¤Î¤¦¤É¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡½îÌ±Åª¤ÊÂçºå¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¾åÉÊ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡Âçºå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢µþÅÔ¤Ï¡¢¤À¤·¤Ë³ï¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤â³ï¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º«ÉÛ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤¿¤äµþÅÔ¤Î³ï¤Ï¡¢º«ÉÛ¤ò¥Ýー¥ó¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔ¤Î¤¦¤É¤ó¤Î¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë²í(¤ß¤ä¤Ó)¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡Âçºå¤Ï½îÌ±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¡£µþÅÔ¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¹¥¤¤ÊÌ£¤Ï³ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢Ä¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡¢Ä¶¤¨¤º¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤«¤Î°ã¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎÉ¤·°¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹¥¤·ù¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¤¦¤É¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÂ¾¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥éー¥á¥ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ñ»Ò¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£±©º¬¤ÎÉÕ¤¤¤¿ñ»Ò¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢±§ÅÔµÜñ»Ò¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÅÚº´¤Îñ»Ò¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È²°Âæ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÊ¼±Ò¤È¤¤¤¦Å¹¤Ç¡¢º£¤ÏÅìµþ¤Ë¤â2Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤á¤°¤í¤Î°ÂÊ¼±Ò¡¢¤¨¤Ó¤¹¤Î°ÂÊ¼±Ò¡Ë¡£
°ðÅÄ¡¡¤É¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÈÅÄ¡¡¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ñ»Ò¤ÏÂç¤¤µ¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Î¤ÏÂç¤¤¹¤®¤º¾®¤µ¤¹¤®¤ºÀäÌ¯¡£Ê¡²¬¤Î°ì¸ýñ»Ò¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤·¤Í¡£Âç¤¤µ¤¬¡¢ËÍ¤Î¹¥¤ß¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ì°Ì¤Ï¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤ÎÀ¸Õªñ»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ñ»Ò¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÃÏ°èÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ï¡¢»°Æü·î¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Î¡¢Ì£¤Î¶¯¤á¤Îñ»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÌ£¤¬´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°¿©¤ËÇ»¤¤Ì£¤òµá¤á¤ëÌ¾¸Å²°¤é¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¥¿¥ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°ñ»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤òÆÃÄ§Åª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¤Ì£¤À¤Í¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥íー¥«¥ë¥°¥ë¥á¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µæ¶Ë¤ÎÌ£¤Ï¹ñ¤ò±Û¤¨¤Æ»÷¤Æ¤¯¤ë
µÈÅÄ¡¡´Å¤á¤Î¤â¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤ª¤¤¤·¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Å¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ª¼ò¤È¤Ï¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼ò¤È¹ç¤¦Ì£¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤À¤·Ì£¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤Î¸Î¶¿¤ÎÅÚº´¤Ï¡Ö¤À¤·¤Î¹ñ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àï¹ñ»þÂå¤ËÅÚº´¤Ë²¼¸þ¤·¤¿°ì¾ò²È¤¬µþÅÔ¤Î¤À¤·¤ÎÌ£¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¼ò¤ò°û¤à¤«¤é¤³¤½¤ª¤¤¤·¤¤Ì£¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¤ÎÊý¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉµÜ¾ë¤Î¿Í¤Ï¥Û¥ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¼ò¤ò°û¤àµÜ¾ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¥Û¥ä¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£
µÈÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¥Û¥ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¡¢´ä¼ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¨¤é¤¤¤¦¤Þ¤¤¥Û¥ä¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ç¤â¡¢¼ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°û¤à¿Í¤È°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢µá¤á¤ëÌ£¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡ÖÅìÀ¾¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤ëÌ£¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ä°ã¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼ò¤ò°û¤à¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡¤½¤ì¤«¤éº£²ó¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¼Ñ¹þ¤ß¤ÏËÜÅö¤Ë¿¼¤¯¤Æ¡¢À¤³¦¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö¼ò¾ìÊüÏ²µ¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÊÔ¡Ê¡ÖµÈÅÄÎà¥Õ¥é¥ó¥¹Âçµª¹Ô～Èþ¿©¤È·Ý½Ñ¤òË¬¤Í¤Æ～¡×¡Ë¤Ç¥ê¥è¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ö¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç½°¿©Æ²¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÎÄêÈÖ¤¬ÆâÂ¡ÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤È¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢´ðËÜ¡¢Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å¹¤Î½÷À¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£¤Ê¤ó¤À¤È¡£°Â¤¤ÆâÂ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ÖÎÁÍý¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À®¤êÎ©¤Á¤âÅìµþ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡Æ±¤¸Ì£¤À¤È¤¤¤¦¤Î¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤¬Ì£Á¹¤«¡¢±ö¤È¥Ïー¥Ö¤«¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥½¥ë¥Ý¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡µæ¶Ë¤ÎÌ£¤Ã¤Æ¡¢»÷¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡©
°ðÅÄ¡¡¸¶»ÏÅª¤ÊÌ£¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºî¤ê¹þ¤ó¤Àµæ¶Ë¤ÎÌ£¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âË¤«¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
µÈÅÄ¡¡¼Ñ¹þ¤ß¤Îµ¯¸»¤ÏÂç¹Ò³¤»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ëÅ¹¤Î¼ç¿Í¤Ï¡¢Í·¤Ó¤ò·ó¤Í¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¸¦µæ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÃæÆîÊÆ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÀ¤³¦¤â¤Ä¼Ñµª¹Ô¡×¤¬½ñ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦ÊÔ¤ÈÆüËÜÊÔ¤Ç¡£
µÈÅÄ¡¡²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°ðÅÄ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆËÍ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò²ó¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°ðÅÄ¡¡ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¤¡¢È¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤ÎÉé¤±¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡¡¤³¤Î¶á¤¯¡Ê¿ÀÊÝÄ®¡Ë¤À¤È¡¢¡ÖÊ¼Ï»¡×¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
°ðÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¡Ö´ûÎàÌÜ¡×¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¼ò¤ÈÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤¤¤¤Å¹¤Ç¤¹¡£
°ðÅÄ¡¡¤¼¤Ò¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡¼¡¤Ï¼ò¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ðÅÄ¡¡º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
