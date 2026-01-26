¼éÈ÷¾åÃ£¤ËÄ¾·ë¡Ä¿·¶¥µ»¤Î¡È¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡É¤Ï¡Ö¹Å¼°¤ËÀ¸¤¤ë¡×¡¡Ì¾Ìç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÆÀ¤¿¼ý³Ï
¡ÖBaseball5¡×Âè3²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÉôÃË»Ò¤ÇMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´äÂ¼·ÉÂÀÏ¯
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÃË½÷º®¹ç5¿ÍÀ©¼êÂÇ¤ÁÌîµå¡É¤ÎBaseball5¡£º£·î17¡¢18¤ÎÎ¾Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¡ÖÂè3²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¡ÖHANASAKI5¡×¤ò¥æ¡¼¥¹¤ÎÉô¡Ê13ºÐ°Ê¾å18ºÐÌ¤Ëþ¡ËÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢¥æ¡¼¥¹¤ÎÉôÃË»ÒMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´äÂ¼·ÉÂÀÏ¯Áª¼ê¡Êºë¶Ì¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖBaseball5¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹Å¼°Ìîµå¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡Baseball5¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËWBSC¡ÊÀ¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¿¶¶½ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇ¯¡¹¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ÏÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¥È¥¹¤·¡¢·ý¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÂÇ¤Ä¡£¥Ð¥Ã¥È¤ä¥°¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë1µå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ç¾¤È¤·¤ÆHANASAKI5¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿´äÂ¼¤Ï¡¢2017Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¹â¹»Ìîµå¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÖºéÆÁ±É¹â¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÇºòÇ¯¡¢¼ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯4·î¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óBaseball5ÂåÉ½¤ÎËÜÃÓ¡ÊÂÀ°ì¡Ë´ÆÆÄ¤ÈÏ»³Ñ¡ÊºÌ»Ò¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬²ÖºéÆÁ±É¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤ÈÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤¬¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¥µ»¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Îºë¶ÌÂç²ñ4²óÀï¤Ç¾»Ê¿¤Ë±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤Æ¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¡È°úÂà¡É¤·¤¿¤¬¡¢´äÂ¼¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óBaseball5ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢9·î¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè2²óWBSC¥æ¡¼¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7°Ì¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ëµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖºéÆÁ±É¹â¤ÎÃË»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô°÷6¿Í¡¢½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô°÷3¿Í¡¢½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô°÷1¿Í¤ÎÁíÀª10¿Í¡ÊÁ´°÷3Ç¯À¸¡Ë¤ÇHANASAKI5¤ò·ëÀ®¤·¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Îý½¬ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤¢¤ë¤Î¤ß¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÈB¥Á¡¼¥à¡É¤È¹ÈÇòÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÇ¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëBaseball5¡Ä¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¡È¥°¥é¥Ö¤Î¿Ä¤ÇÊá¤ë´¶³Ð¡É
¡ÖBaseball5¤Ï¤Þ¤ÀÌîµå¤Û¤É¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¾Î©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ìîµå¤Ë¤âÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´äÂ¼¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Baseball5¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬¾åÃ£¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌîµå¤Ç¥°¥é¥Ö¤ÎÌÖ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ð¤«¤êÊá¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢Baseball5¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÁÇ¼ê¤ÇÊá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈËÜÃÓ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥°¥é¥Ö¤Î¿Ä¤ÇÊá¤ëÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¨¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡ÁÇ¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤è¤êÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢°ìÊÕ18¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀµÊý·Á¤Î¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëBaseball5¤Ç¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢±Ô¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥µ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿5¿Í¤Ç¼é¤ëBaseball5¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤È¤·¤ÆÌîµå¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÅê¼êÉÕ¶á¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿´äÂ¼¡£¡Ö²£ÉÍÈ»¿ÍClovers¡×¤È¤Î¥æ¡¼¥¹¤ÎÉô·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¼Ô¤Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤¬¤É¤³¤ËÈô¤Ö¤«¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿²£ÉÍÈ»¿ÍClovers¤ÎÊ¿Ìî¡Ê¾¸èÁª¼ê¡Ë¡¢À±¡ÊÍ¥ÂçÁª¼ê¡Ë¡¢ÉÈÅÄ¡Ê¿¿ÇòÁª¼ê¡Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÊ¤äÌÜÀþ¤ÇÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¤äÆÉ¤ß¤âÌîµå¤ËÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£
¡¡´äÂ¼¤Ï4·î¤«¤é¹ñºÝÉðÆ»Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÂç³ØÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿Baseball5¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÌ´¤ò¹¤²¤ë¡£Ìîµåµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¾å¡¢¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð²¿¤è¤ê¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë